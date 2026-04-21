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Botafogo bate Chape em jogo de abertura da 5ª fase da Copa do Brasil

Alex Telles marcou o gol da vitória aos 45 minutos da etapa final

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/04/2026 às 20h46

O Botafogo saiu na frente na busca pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, ao superar a Chapecoense por 1 a 0, com gol salvador do lateral esquerdo Alex Telles, que deixou o banco no íníco do segundo tempo para balançar a rede no fim do jogo, aos 45 minutos. Com o triunfo nesta terça-feira (21) no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro carioca dependerá apenas de um empate no jogo da volta na Arena Condá para avançar às oitavas de final. A partida em Santa Catarina está programada para 14 de maio, às 18h (horário de Brasília).

O time carioca, comandado pelo técnico português Franclim Carvalho, é um dos 20 clubes da Série A do Brasileirão que entram na disputa apenas nesta quinta fase, a primeira com partidas de ida e volta. Eles se juntam a outras 12 equipes que se classificaram anteriormente. As fase anteriores foram disputadas em jogo único, mas daqui em diante a competição ocorrerá em confreontos de ida e volta, com exceção da final. Pela primeira vez na história do torneio, o título será decidido em partida única, prevista para 6 de dezembro.

Dos 126 times que iniciaram a Copa do Brasil em fevereiro, 12 chegaram à quinta fase: Athletic Cluv-MG, Atlético-GO, Barra-SC, Ceará, Confiança, CRB, Fortaleza, Goiás, Jacuipense, Juventude, Operário-PR e Paysandu.

A edição deste ano é a maior da história, com 34 clubes a mais do que o registrado em 2025. O torneio distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores (campeão e vice).

Confrontos de ida da 5ª fase

TERÇA (21)

19h15 - São Paulo x Juventude – Estádio do Morumbi

19h30 - Grêmio x Confiança – Arena Grêmio

21h30 – Paysandu x Vasco – Manguerão

21h 30 - Barra-SC x Corinthians – Ressacada

QUARTA (22)

19h - Goiás x Cruzeiro – Serra Dourada

19h – Bahia x Remo – Arena Fonte Nova

19h30 – Santos x Coritiba – Vila Belmiro

20h30 - Fortaleza x CRB – Castelão

20h30 – Athletic Club-MG x Internacional – Orlando Scarpelli

21h30 – Flamengo x Vitória – Maracanã

21h30 – Bragantino x Mirassol – Cícero Souza Marques

QUINTA (23)

19h - Atlético-MG x Ceará – Arena MRV

19h30 - Palmeiras x Jacuipense – Allianz Parque

21h30- Athletico-PR x Atlético-GO – Arena da Baixada

21h30 - Operário-PR x Fluminense – Germano Krügger

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