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Brasília sedia Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais

Competição será disputada no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/04/2026 às 20h31

A cidade de Brasília sediará a partir da próxima quarta-feira (22) a edição 2026 do Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais. A competição, que será realizada até o dia 3 de maio, reunirá mais de 150 atletas de todas as regiões, além de delegações internacionais, no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama.

“Estamos reunindo em Brasília o que há de melhor nos saltos ornamentais do Brasil, em uma competição que é decisiva tanto para o cenário nacional quanto para a formação da seleção nas próximas competições internacionais. Além disso, realizar o evento em uma estrutura modernizada como a do Centro Olímpico do Gama eleva o nível das disputas e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte em todo o país”, declarou o presidente da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais (CBSO), o atleta olímpico Hugo Parisi.

Na primeira semana de competições serão realizadas as disputas das categorias Júnior e Principal (Elite) com os melhores saltadores do Brasil em provas cujos resultados servirão como seletiva oficial para competições do calendário da World Aquatics (Federação Internacional de Esportes Aquáticos) no segundo semestre de 2026.

Já na segunda semana (entre 28 de abril a 3 de maio) o foco será a base, com jovens atletas de 6 a 13 anos representando alguns dos principais clubes e projetos formadores do país.

Todas as provas do Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial de Youtube da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais, a Saltos Brasil .

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