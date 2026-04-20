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Gabriel Araújo conquista Laureus, maior premiação do esporte mundial

Nadador mineiro foi eleito na categoria melhor atleta com deficiência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/04/2026 às 19h36

O multicampeão paralímpico Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou o Prêmio Laureus, a maior premiação do esporte mundial, nesta segunda-feira (20), durante cerimônia no Palácio de Cibeles, em Madri (Espanha). O nadador mineiro de 23 anos, nascido em Santa Luzia - região metropolitana de Belo Horizonte - superou outros cinco concorrentes na categoria de mehor atleta com deficiência.

Gabrielzinho foi o único brasileiro contemplado na 26ª edição do Laureus, considerado o Oscar do esporte internacional. Indicados em outras categorias, os compatriotas João Fonseca, Rayssa Leal e Yago Dora não foram eleitos este ano na votação da Laureus World Sports Academy, cujo juri é formado por 55 esportistas renomados.

“Eu gostaria de agradecer a Deus, à minha família por tudo que estamos construindo. Estar aqui é um sonho para mim. Agradeço ao meu técnico ]Fábio Antunes] pelo apoio. Esse vai ser o primeiro de muitos, vamos continuar fazendo história”, disse Gabrielzinho, aplaudido de pé ao receber o troféu.

No ano passado, o mineiro de 23 aos foi tricampeão mundial paralímpico em Singapura, nos 50m e 100 metros costas, e 200m da classe S2 (comprometimento físico-mortor). E não foi só: Gabrielzinho também batei p o recorde mundial dos 150m medley. Ícone da natação, ele subiu ao pódio seis vezes nas duas últimas Paralimpíadas: arrematou três ouros em Paris 2024, e dois ouros e uma prata em Tóquio 2020.

Gabrielzinho levou o Laureus 2026 após superar cinco concorrentes na votação da Laureus World Sports Academy: os nadadores Simone Barlaam (Itália) e David Kratochvíl (República Tcheca); os atletas do atletismo Catherine Debrunner (Suíça) e Kiara Rodríguez (Equador) do atletismo, e a jogadora de hóquei no gelo Kelsey DiClaudio (Estados Unidos).

Antes de Gabrielzinho, o nadador paulista Daniel Dias já havia conquistado o prêmio Laureus de melhor atleta com deficiência nas edições de 2009, 2013 e 2016.

Demais brasileiros indicados

A skatista maranhense Rayssa Leal e o surfista catariense Yago Dora disputaram o Laureus de melhor atleta de ação, junto com outros quatro atletas de outros países. A vencedora na categoria foi a snowboarder norte-americana Chloe Kim. Já o tenista carioca João Fonseca fora indicado ao Laures de revelação do ano, que reuniu outros cinco postulantes. O ganhador foi o piloto britânico de Fórmula 1 Lando Norris.

Vencedores do Laureus 2026

Atleta Homem do Ano: Carlos Alcaraz (Espanha) - tênis

Atleta Mulher do Ano: Aryna Sabalenka (Bielorrússia) - tênis

Jovem Atleta do Ano: Lamine Yamal (Espanha) - futebol

Atleta com Deficiência: Gabriel Araújo (Brasil) - natação

Revelação do Ano: Lando Norris (Reino Unido) - automobilismo

Equipe do Ano: Paris Saint-Germain (França) - futebol

Melhor Atleta nos Esportes de Ação: Chloe Kim (EUA) - snowboard

Retorno do Ano: Rory McIlroy (Reino Unido) - golfe

Inspiração Esportiva: Toni Kroos (Alemanha) - futebol

Prêmio Esporte para o Bem: Fútbol Más - futebol

Prêmio Conquista de Vida: Nadia Comăneci (Romênia) - ginástica artística

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