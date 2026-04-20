Brasil é prata com nova série de 5 bolas em etapa da Copa do Mundo

Conjunto da ginática assegurou segundo pódio seguido em duas semanas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/04/2026 às 15h18

Uma semana após faturar a medalha de prata na etapa da Copa do Mundo de ginástica rítmica em Tashkent - capital do Azerbaijão -, o Brasil subiu novamente ao pódio no domingo (19), com uma nova série de cinco bolas. O conjunto amarelinho voltou a garantir a prata em Baku, também no Azerbaijão, ao se apresentar ao som da canção britânica “Feeling Good”, na versão do cantor canadense Michael Bublé.

O quinteto brasileiro formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Julia Kurunczi e Sofia Pereira obteve nota 26.350, ficando atrás apenas da equipe israelense (26.650), que levou o ouro. O conjunto do Azerbaijão (24.450) completou o pódio com o bronze.

“Com certeza esta é uma medalha de prata com significado diferente, e muito relevante. Conseguimos na série simples, o que atesta evolução e significa que alcançamos maior consistência justamente num aparelho que tem sido desafiador para todos os países. Agora é retornar à base, fazer os ajustes necessários e dar continuidade ao trabalho, sempre acreditando na vaga olímpica”, comemorou a ex-ginasta Camila Ferezin, técnica do quinteto amarelinho.

Com coreografia da auxiliar técnica Bruna Martins, o conjunto brasileiro também disputou a final mista, ao som de “Abracadabra”, da cantora norte-americana Lady Gaga, performance que valeu a prata no último dia 12, na etapa da Copa do Mundo em Tashkent. No entanto, em Baku, o conjuto amarelinho terminou em quinto lugar, nota final 25.950. Na final, o Brasil teve apenas uma mudança na equipe em relação a que disputou a série de cinco bolas: Nicole Pírcio competiu no lugar de Mariana Gonçaves. A campeã da série mista foi Espanha (27.950. A prata ficou com a Rússia (26.750) e o bronze com a Bulgária (26.750).

Outros resultados

Na competição individual, Maria Eduarda Alexandre chegou à final na bola e na fita, mas terminou na sétima posição em ambas. No individual geral, a catarinense encerrou sua participação na 12ª posição, com 106.750 pontos, sua melhor marca até o momento. Já a curitibana Bárbara Domingues terminou em 17º lugar (104.350 pontos).

Próximos compromissos

A equipe brasileira volta competir em junto no Pan-Americano de ginástica rítmica, no Rio de Janeiro. A disputa também servirá de preparação para o Mundial em agosto, em Frankfurt (Alemanha), que distribuirá três vagas para Los Angeles 2028.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
