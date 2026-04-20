Coventry Núm. 1 no Relatório de Classificação de Life Settlements de 2025

FORT WASHINGTON, Pensilvânia, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Coventry, líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira da classe de ativos lastreados em seguros de vida, anunciou hoje que continua sendo a principal provedora de life settlements do mercado secundário, em termos de total de apólices adquiridas, valor nominal total e valor total pago aos segurados, entre os provedores que divulgam seus dados. Esses resultados são refletidos no recém-lançado Relatório de Classificação de Life Settlements de 2025 da Coventry, que compila dados dos mercado provenientes de registros públicos e divulgações de provedores. As empresas Coventry ocupam o primeiro lugar há treze anos consecutivos.

Em 2025, somente no mercado secundário, juntamente com a sua afiliada Life Equity, a Coventry adquiriu mais de 1.400 apólices de seguro de vida, com um valor nominal de cerca de US$ 1,6 bilhão, sendo a maior compradora de apólices de seguro de vida do mercado secundário. Além disso, as empresas Coventry pagaram aos segurados mais de US$ 240 milhões por suas apólices em 2025.

“A Coventry continua definindo o ritmo do mercado secundário de seguros de vida por meio de escala, certeza de execução e alocação disciplinada de capital”, disse Reid Buerger, CEO da Coventry. “Essa liderança é impulsionada pela força do pessoal da Coventry, o rigor dos seus processos, pelo engajamento consultivo com os assessores e pelo investimento contínuo em tecnologia, que apoia a consistente execução e melhores resultados para os segurados e assessores.”

Esta abordagem é sustentada pelo modelo verticalmente integrado e pelos dados proprietários da Coventry, possibilitando uma avaliação mais precisa, critérios de compra mais abrangentes e resultados personalizados para os segurados.

Para acessar o Relatório de Classificação de Life Settlements de 2025, visite https://www.coventry.com/2025-League-Table.

Sobre a Coventry

A Coventry é líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira da classe de ativos garantidos por seguros de vida, operando uma plataforma integrada em quatro verticais complementares: mercado secundário de seguros de vida, empréstimos de longevidade, seguros de vida e distribuição de anuidades, e tecnologia de seguros. Por meio desses negócios, a Coventry expande as opções financeiras para os segurados, fornece soluções de capital apoiadas por apólices de seguro de vida e outros ativos vinculados à longevidade, amplia o acesso a produtos de proteção e aposentadoria, e aplica a tecnologia para aprimorar os preços, o gerenciamento de riscos e a eficiência operacional em todo o ecossistema de seguros de vida.

Guiada por um compromisso de longa data com os direitos do consumidor e a integridade do mercado, a Coventry utiliza sua posição de liderança para elevar os padrões da indústria, expandir a escolha do consumidor e desenvolver de forma responsável soluções de investimento apoiadas por seguro de vida de qualidade institucional. Ao longo da sua história, a Coventry já adquiriu mais de 23.000 apólices de seguro de vida, finalizou mais de US$ 50 bilhões em transações vinculadas à longevidade, pagou mais de US$ 6 bilhões a segurados e originou mais de US$ 1 bilhão em empréstimos vinculados a seguros de vida. Para mais informação sobre a Coventry, visite Coventry.com.

Contato com a Mídia: Jonny Shiver Vice-Presidente, Marketing [email protected] (215) 836-8300

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9693017)