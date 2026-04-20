Segunda, 20 de Abril de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabrielzinho concorre ao Laureus de Melhor Atleta com Deficiência

Premiação ocorre nesta segunda, em Madri, na Espanha

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/04/2026 às 08h57

O nadador mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, concorre ao Prêmio Laureus de Melhor Atleta com Deficiência nesta segunda-feira (20). O prêmio será anunciado no Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha.

O vencedor será escolhido por um painel especializado, com membros do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

O nadador de 23 anos conquistou três ouros no Mundial de Singapura 2025, nas provas de 100 metros (m) costas, 200m livre e 50m costas, todas disputas pela classe S2 (comprometimento físico-motor).

É dele também o recorde mundial dos 150m medley S2, obtido também em Singapura, com o tempo de 3min16s26.

Atleta do Praia Clube, Gabrielzinho soma seis medalhas paralímpicas: três ouros conquistados em Paris 2024, e dois ouros e uma prata em Tóquio 2020.

Concorrentes

Ao lado do mineiro, concorrem ao prêmio outros cinco atletas, dois deles nadadores: o italiano Simone Barlaam, da classe S9 (limitações físico-motoras), e o tcheco David Kratochvíl, da classe S11 (deficiência visual).

Duas atletas do atletismo também foram indicadas: a suíça Catherine Debrunner, da classe T53/54 (cadeirantes), e a equatoriana Kiara Rodríguez, da classe T47 (deficiência nos membros superiores).

Além deles, a norte-americana Kelsey DiClaudio, do hóquei em cadeira de rodas, também está entre os indicados.

O Prêmio Laureus está em sua 26ª edição, e o ex-nadador paralímpico Daniel Dias já figurou no hall de campeões do que é considerado o “Oscar do Esporte”. A honraria foi concedida ao atleta em três ocasiões: 2009, 2013 e 2016.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Brasileiro Léo Storck leva Roland Garros Junior no masculino

Com virada de 2 a 1 na final, tenista mato-grossense bate colombiano

 (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)
Esporte Há 14 horas

Jogando no Beira-Rio, Inter perde de 2 a 1 para o Mirassol pelo Brasileirão

Com o resultado, a equipe de Paulo Pezzolano está na 14ª colocação, com 13 pontos.

 (Foto: ucas Uebel/Grêmio FBPA)
Esporte Há 14 horas

Fora de casa, Grêmio perde para o Cruzeiro por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Com o resultado, a equipe de Luís Castro está na 13ª colocação, com 13 pontos
Esportes Há 17 horas

Eduarda Gomes é campeã do Roland Garros Júnior

Com apenas 13 anos, atleta vence torneio sub-17
Esportes Há 1 dia

Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas

Atletas do país ganharam dois ouros, uma prata e três bronzes

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 30°
26° Sensação
2.69 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
26° 18°
Sexta
27° 17°
Sábado
23° 17°
Últimas notícias
Alerta Digital Há 3 minutos

Imagem falsa de acidente gera preocupação e mobiliza moradores em Ronda Alta
Feira Há 17 minutos

18ª Feicap vive dia do agro com palestras, cultura e programação musical nesta segunda-feira em Três Passos
Operação Conjunta Há 19 minutos

Carga irregular de soja é interceptada e homem acaba preso em Três Passos
Tempo Há 25 minutos

Semana no RS terá virada no clima com retorno da chuva e risco de temporais em parte do Estado
Imposto Há 38 minutos

Receita vai pagar “cashback” do IR para quem nem declarou imposto no ano passado, saiba como vai funcionar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,08%
Euro
R$ 5,86 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,731,23 -2,75%
Ibovespa
195,909,44 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7005 (18/04/26)
14
17
32
44
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3665 (18/04/26)
01
02
03
05
06
07
09
10
11
13
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias