Jogando no Beira-Rio, Inter perde de 2 a 1 para o Mirassol pelo Brasileirão

Jogando no Estádio Beira-Rio na manhã desse domingo (19), o Inter perdeu de 2 a 1 para o Mirassol, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Paulo Pezzolano está na 14ª colocação, com 13 pontos. O Colorado volta a campo na quarta-feira (22), fora de casa, contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil.
Os gols do Mirassol foram marcados por Lucas Oliveira e André Luís. Alan Patrick descontou para o clube gaúcho.
A partida
Com mais posse de bola e empurrado pela torcida, o Inter rondava a área adversária e testou o goleiro Walter nos primeiros lances da partida. Logo aos 7 minutos, Borré recebeu passe de Aguirre pela direita e chutou para defesa segura do arqueiro. No lance seguinte, Vitinho perdeu chance clara ao errar finalização após cruzamento rasteiro dentro da pequena área.
Recuado, o Mirassol suportava bem as estocadas coloradas e aos 21 chegou ao primeiro gol. Em rápido contra-ataque, Alesson cruzou da esquerda para Lucas Oliveira que bateu no contrapé do goleiro Anthoni para abrir o marcador em Porto Alegre. O 1 a 0 desestabilizou a equipe de Pezzolano. A torcida começou a vaiar e pressionar. O Inter seguiu com a bola mas sem eficiência. Antes do intervalo, o Leão fez o segundo e o Beira-Rio explodiu em vaias e xingamentos. Aos 45, André Luís recebeu grande lançamento em velocidade de Alesson e de cavadinha, encobriu Anthoni marcando um lindo gol.
Na segunda etapa, os pouco mais de 30 mil torcedores viram um Mirassol se retrancar ainda mais e sair em rápidos contra-ataques. Enquanto o Inter, sem inspiração, precisava e muito da transpiração dos seus atletas. O Colorado, pouco efetivo, ameaçava apenas em jogadas de bola parada e cruzamentos na área. Aos 43, em um erro de saída de bola, os visitantes quase marcaram o terceiro. Sem goleiro, e apenas com os zagueiros na frente do gol, Nathan Fogaça perdeu chance claríssima de ampliar o placar.
Aos 47, após chute errado de Carbonero, a bola sobrou para Borré, que tocou para Alan Patrick. De canhota, dentro da área, o capitão Colorado descontou marcando um bonito gol. O resultado quebra a invencibilidade de cinco jogos do Colorado, que não soube aproveitar a semana cheia de treinos. Do outro lado, encerra uma amarga sequência de seis derrotas consecutivas do Leão na competição.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp