Fora de casa, Grêmio perde para o Cruzeiro por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Jogando no Mineirão na noite de sábado (18), o Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Luís Castro está na 13ª colocação, com 13 pontos. O próximo compromisso do Tricolor gaúcho é nesta terça-feira (21), na Arena, contra o Confiança, pela Copa do Brasil.

Os gols do time da casa foram marcados na segunda etapa, com Christian, aos 6 minutos, e Lucas Romero, aos 21.

O jogo

O primeiro tempo de jogo teve um Cruzeiro buscando explorar os lados do campo. Principalmente pelo lado direito, a equipe azul construiu suas jogadas, se aproveitando da boa atuação de Arroyo. O equatoriano, aos poucos, vai retomando a melhor forma.

Ao mesmo tempo, o time celeste começou barrando as investidas do Grêmio e, quando roubava a bola, saia rápido na transição. Um pouco mais de capricho, e a Raposa teria aberto o placar ainda na etapa inicial.

Aos poucos, o Grêmio conseguiu encaixar sua marcação e, segurar o Cruzeiro, que passou a sofrer mais para criar grandes chances, embora também chegasse à grande área gremista. O time gaúcho também passou a ser mais ameaçador após os primeiros 15 minutos da etapa inicial.

Com escapadas do atacante Enamorado, o Tricolor passou a assustar o goleiro Matheus Cunha. A Raposa até fechava bem sua última linha, mas via o time gaúcho chegando sempre perto de sua área, tendo cedido duas faltas perigosas, frontais, para a equipe de Porto Alegre.

Como os ataques estavam pouco inspirados, a etapa inicial terminou no zero.

Na etapa final, o time celeste iniciou, novamente, no modo pressão e, aos cinco minutos, abriu o placar com um atleta que tem sido destaque na equipe azul. Mais uma vez pisando na área adversária, o meia Christian girou sem marcação para marcar o segundo gol aos 21 minutos.

De volta ao time celeste após quatro jogos fora por um incômodo na coxa, o volante Lucas Romero coroou seu retorno aos gramados. Em chute cruzado, venceu Weverton, marcando o segundo gol aos 21 minutos.

Em vantagem, o contra-ataque era mais vantajoso ao Cruzeiro, que passou esperar o Grêmio. O tricolor gaúcho até tentou pressionar o time azul, mas a última linha de defesa cruzeirense estava sempre bem posicionada para cortar cruzamentos e passes.





■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





