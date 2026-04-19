Domingo, 19 de Abril de 2026
14°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Municípios podem receber recursos do Fundo de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos no RS

O recém-lançado Fundo de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos do Rio Grande do Sul permitirá que as prefeituras recebam repasses diretos para...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/04/2026 às 13h52
Municípios podem receber recursos do Fundo de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos no RS
Leite e Gabriel destacaram que medida busca ampliar eficiência, transparência e alcance das ações em todo o Estado -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O recém-lançado Fundo de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos do Rio Grande do Sul permitirá que as prefeituras recebam repasses diretos para o financiamento de políticas públicas voltadas à causa animal. A iniciativa visa fortalecer a atuação local, possibilitando que as administrações municipais acessem verbas estaduais, federais e privadas para ampliar projetos de cuidado, proteção e responsabilidade com os animais em suas comunidades.

Para que as transferências ocorram na modalidade fundo a fundo, é indispensável que as cidades estruturem seus próprios fundos municipais de proteção e bem-estar animal. Como o conselho gestor estadual está em fase de formação, as prefeituras que pretendem pleitear recursos já podem iniciar os trâmites locais. A criação dessas estruturas municipais é um dos pontos fundamentais para assegurar a participação em futuros editais de repasse de verbas.

Maior agilidade, rastreabilidade e efetividade

O vice-governador, que também é médico veterinário, destaca que políticas bem estruturadas fazem diferença concreta na execução das ações, seja na prevenção, no controle populacional ou no atendimento clínico. “Do ponto de vista da gestão pública, estruturamos um modelo mais eficiente de financiamento, com repasses diretos na modalidade fundo a fundo, que garantem maior agilidade, rastreabilidade e efetividade na aplicação dos recursos. Para o sucesso dessa política, é fundamental que os municípios organizem seus fundos e conselhos, criando uma rede integrada capaz de ampliar o alcance e a qualidade das ações de bem-estar animal em todo o Estado”, reforça.

Assim como o modelo estadual, os fundos municipais precisam contar com um conselho gestor e um regimento interno, a fim de regulamentar a destinação dos valores e os critérios de aprovação de solicitações. Com o objetivo de apoiar as prefeituras nesse processo, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) disponibiliza modelos de documentos, como projeto de lei para a instituição do fundo e decreto para a criação do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal (Combea), por meio do endereço eletrônico abaixo:

O site da Sema também oferece uma cartilha que esclarece as principais dúvidas e apresenta um passo a passo detalhado, desde a proposição até a aprovação final do órgão municipal. É importante ressaltar, contudo, que o pleito por recursos no modelo fundo a fundo, somente poderá ser formalizado após a conclusão da instalação do Conselho Gestor e do próprio fundo em âmbito estadual, o que deve ocorrer nos próximos meses.

Encontro do Bem-estar Animal

No próximo dia 29 de abril, a Sema promove o 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais . O evento ocorrerá no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, e contará com debates sobre políticas públicas, além da realização de um fórum específico para auxiliar municípios no desenvolvimento de seus fundos e conselhos. A programação também inclui palestras voltadas à prevenção, preparação, resposta e manejo de animais em situações de desastre.

Texto e edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marjorie Kauffmann (2ª da esq. para dir.) e outros representantes do governo participaram do ato nesta sexta (17) -Foto: Ascom Sema
Meio ambiente Há 2 dias

Governo do Estado adere à Coalizão Eólica Marinha e reforça protagonismo internacional na transição energética

O governo do Estado formalizou nesta sexta-feira (17/4), por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), sua adesão à Coalizão Eól...

 Leite e Gabriel destacaram relevância da pauta em evento no Palácio Piratini na quarta (15) -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Meio ambiente Há 2 dias

Fundo de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos do RS terá cinco fontes de recursos

O Fundo de Proteção e Bem-Estar dos Animais Domésticos do Rio Grande do Sul – cuja lei de criação foi sancionada e regulamentada pelo governador Ed...

 Evento realizado na quarta (15) celebrou fundo que garante mais transparência e eficiência na aplicação de recursos -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Meio ambiente Há 3 dias

Fundo de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos do RS vai financiar ações em todo o Estado

O Fundo de Proteção e Bem-Estar dos Animais Domésticos do Rio Grande do Sul – cuja lei de criação foi sancionada e regulamentada pelo governador Ed...

 (Foto: Reprodução / Seguidor / Três Passos News)
Curiosiadade Natural Há 3 dias

Ave de hábitos noturnos surpreende morador no centro de Três Passos

Conhecido pela camuflagem e cercado de lendas, urutau chamou atenção ao aparecer durante o dia.

 O novo bote inflável, com carreta acoplada e fundo rígido, possui capacidade para sete ocupantes e motor de 110 HP -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 4 dias

Governo do Estado entrega embarcação para reforçar fiscalização ambiental no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou, nesta quarta-feira (15/4), a entrega de uma embarca...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 30°
29° Sensação
0.97 km/h Vento
35% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Segunda
31° 13°
Terça
21° 16°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 18°
Sexta
18° 17°
Últimas notícias
Meio ambiente Há 16 minutos

Municípios podem receber recursos do Fundo de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos no RS
Direitos Humanos Há 45 minutos

No Dia dos Povos Indígenas, organizações cobram demarcações e proteção
Educação Há 1 hora

Plataforma do BB reduz em 72% perda de comida em escolas públicas
Internacional Há 2 horas

Lula chega à Alemanha para assinar parcerias comerciais e de inovação
Política Há 3 horas

Eleições 2026: AGU orienta agentes públicos sobre condutas proibidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,22%
Euro
R$ 5,86 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 399,319,22 -2,49%
Ibovespa
195,733,52 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7005 (18/04/26)
14
17
32
44
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3665 (18/04/26)
01
02
03
05
06
07
09
10
11
13
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias