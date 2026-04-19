Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas

Atletas do país ganharam dois ouros, uma prata e três bronzes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/04/2026 às 10h21

O judô brasileiro abriu o Campeonato Pan-Americano Sênior com seis medalhas neste sábado (18). No Panamá, os atletas do país ganharam dois ouros, uma prata e três bronzes.

Os dois ouros vieram pelas vitórias de Nauana Silva (-70kg) e Daniel Cargnin (-73kg); Rafaela Silva (-63kg) ficou na segunda colocação; e Luana Carvalho (-70kg), Guilherme de Oliveira (-73kg) e Beatriz Freitas (-78kg), com os terceiros lugares de suas categorias.

Estreando em nova categoria de peso, Nauana Silva chegou ao torneio sem estar ranqueada na categoria -70kg. Na luta pelo ouro, a brasileira bateu a dominicana Esmeralda Damiano Guerrero, com a adversária punida três vezes por falta de combatividade.

Dono do bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Daniel Cargnin entrou na disputa como cabeça-de-chave número um da categoria. Na decisão, ele cruzou com o estadunidense Jack Yonezuka, adversário que o derrotou na final do último Campeonato Pan-Americano, em 2025.

No confronto deste ano, o brasileiro abriu o placar ainda no início, conseguindo um waza-ari. Depois, segurou bem o placar até que o relógio zerasse e confirmasse seu quarto título pan-americano.

Rafaela Silva (-63kg) ficou com a prata após ser derrotada pela canadense Jessica Klimkait, no golden score.

As disputas seguem neste domingo (19), com mais nove brasileiros no tatame a partir das 11h30.

Esportes Há 4 horas

Brasil conquista título do FIFA Series de futebol feminino

Seleção venceu o Canadá por 1 a 0 na Arena Pantanal, em Cuiabá
Esportes Há 6 horas

Basquete Feminino: TV Brasil transmite Sesi Araraquara X Santo André

Transmissão na emissora pública tem início às 10h45 deste domingo

 Fotos: Assessoria Gurias do Yucumã
Gurias do Yucumã Há 16 horas

Estreia histórica: Flamengo/Gurias do Yucumã vence Aimoré e encanta no Campeonato Gaúcho Sub-15

Com gols de Djulia e Viviane, a equipe do Noroeste gaúcho superou uma maratona de viagem e a escassez de recursos para garantir uma vitória maiúscula em São Leopoldo.
Esportes Há 24 horas

Flamengo aposenta camisa 14 de Oscar

Clube não usará mais a camisa do astro no basquete

 © PorãBask/Instagram
Esportes Há 1 dia

Projeto que Oscar Schmidt viabilizou vence torneio escolar nacional

Mão Santa conheceu equipe de Ponta Porã há 19 anos

Últimas notícias
Meio ambiente Há 16 minutos

Municípios podem receber recursos do Fundo de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos no RS
Direitos Humanos Há 45 minutos

No Dia dos Povos Indígenas, organizações cobram demarcações e proteção
Educação Há 1 hora

Plataforma do BB reduz em 72% perda de comida em escolas públicas
Internacional Há 2 horas

Lula chega à Alemanha para assinar parcerias comerciais e de inovação
Política Há 3 horas

Eleições 2026: AGU orienta agentes públicos sobre condutas proibidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
