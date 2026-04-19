Instituto de Cardiologia de SC celebra aniversário com salto de 46% em cirurgias eletivas

Hemodinâmica Vascular no ICSC – Fotos: Divulgação Ascom/SES/SC

Referência em média e alta complexidade cardiovascular, o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC) Dr. Antônio Felipe Simão completa 63 anos de história neste domingo, 19. A celebração ocorre em um momento de expansão, em que a unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou um crescimento de 46% na realização de cirurgias eletivas em 2025, em relação ao ano anterior, consolidando a ampliação do acesso aos pacientes.

No ano passado, a instituição alcançou mais de 1.100 cirurgias eletivas, incluindo intervenções cardíacas e vasculares de pequeno a grande porte. No setor de Hemodinâmica, foram realizados mais de 5 mil procedimentos e exames diagnósticos, com destaque para os serviços de eletrofisiologia e cirurgia vascular endovascular. Os resultados se devem à dedicação dos profissionais e ao suporte do Governo do Estado, que tem viabilizado a modernização do hospital com investimentos contínuos.

“Chegamos aos 63 anos com muitas entregas à população, marcadas pela qualidade da assistência e pela dedicação das equipes. Esse resultado reflete o apoio do governador Jorginho Mello, que tem possibilitado a qualificação contínua da estrutura, com investimentos em equipamentos, materiais, reformas e manutenção. Temos um compromisso junto ao Governo do Estado para oferecer o melhor possível à população”, destacou o diretor do ICSC, Paulo Brentano.

O avanço também está ligado à incorporação de tecnologias de ponta pelo Estado, como o mapeamento eletroanatômico e o uso de cateteres especiais, que permitiram a realização de ablações complexas. Com isso, o ICSC expandiu sua atuação em tratamentos de arritmias, como fibrilação atrial e taquicardia ventricular, que antes não eram ofertados na entidade.

Foto: Reprodução/Secom SC

Hemodinâmica Cardíaca no ICSC

“Tudo isso tem um impacto extremamente relevante na vida das pessoas, com uma melhora significativa da qualidade de vida. Em muitos casos, quando realizado de forma precoce, o procedimento pode levar à cura. Do ponto de vista da saúde pública, também contribui para a redução de internações e da necessidade de novos atendimentos”, explicou o chefe do serviço de Eletrofisiologia, Dr. Fabricio Bonotto Mallmann.

Na especialidade vascular, a disponibilidade de materiais, a manutenção de aparelhos e a organização dos fluxos impulsionaram o aumento das operações. A estruturação possibilitou uma maior resposta em procedimentos, como o tratamento de aneurismas tóraco-abdominais.

“Agora não enfrentamos mais as dificuldades que tínhamos antes. Temos acesso aos materiais necessários para a realização das cirurgias, com uma estrutura completa. Somos referência e com mais segurança e qualidade também conseguimos reduzir as taxas de mortalidade”, comentou o cirurgião do Serviço Vascular, Dr. Marcelo Mandelli.

Foto: Reprodução/Secom SC

Aparelho de raios-x móvel digital motorizado

Melhoria e ampliação da estrutura

Desde 2023, o Governo de Santa Catarina tem promovido uma série de intervenções no Instituto de Cardiologia de SC. Foram executadas reformas no ambulatório, na fachada, na UTI Cirúrgica e na Central de Material e Esterilização (CME). Também foram entregues novas poltronas e equipamentos hospitalares, como o de raios-x móvel digital motorizado.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados na expansão da área de Medicina Nuclear e na construção do espaço de Reabilitação Cardiovascular. Também está em elaboração o edital para o novo prédio do ICSC, que vai ampliar os serviços, dobrar o número de leitos e qualificar ainda mais o atendimento oferecido à população.

Foto: Reprodução/Secom SC

CME

Atualmente, o ICSC dispõe de 126 leitos, sendo 25 destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e conta com uma equipe formada por cerca de 700 profissionais, incluindo um corpo clínico de 131 médicos. A instituição é especializada em cirurgias cardiovasculares, procedimentos de cardiologia intervencionista e endovasculares, atendendo pacientes de diversas regiões de Santa Catarina, com foco na assistência ambulatorial e hospitalar.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

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