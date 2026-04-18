Sábado, 18 de Abril de 2026
14°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Flamengo aposenta camisa 14 de Oscar

Clube não usará mais a camisa do astro no basquete

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/04/2026 às 14h26

O Flamengo anunciou que não vai mais utilizar a camisa 14 na equipe de basquete de forma definitiva. A ação é uma homenagem ao ídolo Oscar, que morreu nesta sexta-feira (17). O astro jogou pelo rubro-negro entre 1999 e 2003.

A aposentadoria definitiva da camisa foi uma decisão do Conselho Diretor do Flamengo por humanidade.

"Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado entre 1999 e 2003, deixando um legado que transcende as quadras e seguirá inspirando gerações, diz nota oficial do clube.

Acrescenta que o atleta é patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo. "Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão".

Porém, as lembranças do ídolo que fez história no basquete, não ficarão restritas à modalidade. Na rodada deste domingo (19) do Campeonato Brasileiro de Futebol, quando o Flamengo enfrenta o Bahia, Arrascaeta usará a camisa 14 para homenagear o ídolo do basquete brasileiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© PorãBask/Instagram
Esportes Há 5 horas

Projeto que Oscar Schmidt viabilizou vence torneio escolar nacional

Mão Santa conheceu equipe de Ponta Porã há 19 anos
Esportes Há 7 horas

Família se despede de Oscar em cerimônia reservada de cremação

Atleta morreu nessa sexta (17) em Santana de Parnaíba (SP) aos 68 anos
Esportes Há 20 horas

Oscar "uniu o país em torno das quadras", diz Lula

Presidente lembrou as conquistas e liderança do ídolo do basquete
Esportes Há 21 horas

“Oscar foi uma lenda do basquete mundial”, diz Alckmin

Mundo do esporte também lamenta partida do ídolo

 (Foto: Reprodução)
Esporte em luto Há 21 horas

Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete, aos 68 anos de idade.

Conhecido como “Mão Santa”, ele eternizou a camisa 14 da Seleção Brasileira

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 27°
27° Sensação
1.18 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Domingo
29° 12°
Segunda
27° 14°
Terça
19° 16°
Quarta
27° 15°
Quinta
21° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 15 minutos

Lula fala para milhares na Espanha e pede coerência dos progressistas
Internacional Há 44 minutos

Papa: estou na África para encorajar católicos, não debater com Trump
Turismo Há 1 hora

Em Balneário Camboriú, governador Jorginho Mello participa de carreata que celebra a Rota do Antigomobilismo
Saúde Há 1 hora

Anvisa discute norma para manipulação de canetas emagrecedoras
Esportes Há 2 horas

Flamengo aposenta camisa 14 de Oscar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,22%
Euro
R$ 5,86 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,215,44 -2,27%
Ibovespa
195,733,52 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2997 (16/04/26)
14
20
32
37
39
42
Ver detalhes
Quina
Concurso 7004 (17/04/26)
23
35
52
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3664 (17/04/26)
01
02
04
05
06
07
10
11
12
16
18
19
20
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2913 (17/04/26)
03
04
09
14
17
19
23
25
28
30
48
49
53
54
63
68
74
76
89
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2946 (17/04/26)
12
19
29
33
34
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias