Sexta, 17 de Abril de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

“Oscar foi uma lenda do basquete mundial”, diz Alckmin

Mundo do esporte também lamenta partida do ídolo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/04/2026 às 19h57

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, lamentou, nesta tarde de sexta (17), a morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos de idade. Alckmin disse o que o Brasil perdeu um dos seus maiores atletas.

“Oscar Schmidt, nosso Mão Santa, não foi só um jogador de basquete, foi uma lenda do basquete mundial”, disse. Alckmin ocupa a chefia do Executivo em função de que o presidente Lula está em Barcelona para participar da Cúpula Brasil-Espanha.

Geraldo Alckmin ressaltou que Oscar sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar e manifestou pesar à família, amigos e fãs.

Pesar

A morte de Oscar provocou repercussão no mundo do esporte. A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) lamentou a morte do ex-jogador e destacou que ele representou símbolo absoluto do esporte e redefiniu os limites do possível dentro das quadras.

“A CBB lamenta com um pesar profundo a perda de um dos maiores ídolos da história do esporte mundial”, diz em nota.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) assinalou que Oscar foi recordista brasileiro em participações olímpicas no basquete, ao disputar cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos e se tornou o único atleta a ultrapassar a marca de 1 mil pontos na história da competição, diz o COB em nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Oscar "uniu o país em torno das quadras", diz Lula

Presidente lembrou as conquistas e liderança do ídolo do basquete

 (Foto: Reprodução)
Esporte em luto Há 3 horas

Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete, aos 68 anos de idade.

Conhecido como “Mão Santa”, ele eternizou a camisa 14 da Seleção Brasileira
Esportes Há 3 horas

Familiares destacam exemplos de Oscar Schmidt

Irmão, filho e sobrinho se pronunciaram nas redes sociais
Esportes Há 3 horas

Em entrevistas, Oscar mostra relíquias e revela ídolos do esporte

Relembre participações do atleta em programas da TV Brasil
Esportes Há 3 horas

Ministério do Esporte lamenta morte de Oscar: "Inspirou gerações

Lenda do basquete mundial morreu aos 68 anos em São Paulo

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
18° Sensação
1.31 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sábado
27° 12°
Domingo
30° 12°
Segunda
28° 14°
Terça
25° 16°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 51 minutos

STF derruba lei de SC que proibiu cotas raciais nas universidades
Justiça Há 1 hora

Justiça libera cobrança de imposto sobre exportação de petróleo
Esportes Há 2 horas

Oscar "uniu o país em torno das quadras", diz Lula
Obras Há 2 horas

Eduardo Leite e Gabriel Souza autorizam o início das obras da nova sede do 31º Batalhão de Polícia Militar, em Guaíba
Esportes Há 3 horas

“Oscar foi uma lenda do basquete mundial”, diz Alckmin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,22%
Euro
R$ 5,86 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 409,112,87 -0,10%
Ibovespa
195,733,52 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2997 (16/04/26)
14
20
32
37
39
42
Ver detalhes
Quina
Concurso 7003 (16/04/26)
04
14
18
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3663 (16/04/26)
01
03
04
05
06
10
12
14
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias