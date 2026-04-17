Sexta, 17 de Abril de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Familiares destacam exemplos de Oscar Schmidt

Irmão, filho e sobrinho se pronunciaram nas redes sociais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/04/2026 às 19h27

Após a notícia da morte do ídolo do basquete Oscar Schmidt , na tarde desta sexta-feira (17), familiares se pronunciaram nas redes sociais sobre os exemplos e o legado do atleta.

“Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz”, escreveu o jornalista e apresentador Tadeu Schmidt.

Felipe Schmidt, filho de Oscar, pediu respeito para a família e prometeu honrar o legado do pai. "Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai”, disse.

“Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer”, acrescentou Felipe.

Sobrinho de Oscar, o jogador de vôlei de praia Bruno Schmidt agradedeu o tio pelas memórias.

“Hoje, além de um tio, perdi uma grande referência, o maior ídolo da história do basquete brasileiro, cujo nome carrego no meu. Ficam na memória e no coração as lembranças. Obrigado por tudo, Mão Santa, querido Tio!”, disse.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Despedida

Oscar Schmidt enfrentou um tumor cerebral por cerca de 15 anos. Segundo sua assessoria, a despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento.

Segundo a Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP), onde o ex-jogador morreu, Oscar passou mal em sua residência e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA) pelo Serviço de Resgate, “já em parada cardiorrespiratória (PCR), chegando à unidade sem vida”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 minutos

“Oscar foi uma lenda do basquete mundial”, diz Alckmin

Mundo do esporte também lamenta partida do ídolo

 (Foto: Reprodução)
Esporte em luto Há 26 minutos

Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete, aos 68 anos de idade.

Conhecido como “Mão Santa”, ele eternizou a camisa 14 da Seleção Brasileira
Esportes Há 46 minutos

Em entrevistas, Oscar mostra relíquias e revela ídolos do esporte

Relembre participações do atleta em programas da TV Brasil
Esportes Há 46 minutos

Ministério do Esporte lamenta morte de Oscar: "Inspirou gerações

Lenda do basquete mundial morreu aos 68 anos em São Paulo

 © Oscar Schmidt/Instagram
Esportes Há 1 hora

Brasil lamenta morte de Oscar Schmidt, veja repercussões

CBB e COB destacaram a trajetória e as conquistas do atleta

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
20° Sensação
2.28 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sábado
27° 12°
Domingo
30° 12°
Segunda
28° 14°
Terça
25° 16°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Estradas Há 15 minutos

Eduardo Leite e Gabriel Souza assinam ordem de início para novo lote de obras do acesso municipal a Cerro Grande do Sul
Saúde Há 15 minutos

Governo do Estado confirma primeiro óbito por dengue do ano no RS
Internacional Há 16 minutos

Irã pode fechar Estreito de Ormuz se bloqueio naval dos EUA persistir
Esporte em luto Há 21 minutos

Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete, aos 68 anos de idade.
Esportes Há 29 minutos

Familiares destacam exemplos de Oscar Schmidt

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,01%
Euro
R$ 5,86 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 409,605,59 +3,38%
Ibovespa
195,733,52 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2997 (16/04/26)
14
20
32
37
39
42
Ver detalhes
Quina
Concurso 7003 (16/04/26)
04
14
18
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3663 (16/04/26)
01
03
04
05
06
10
12
14
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias