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Em entrevistas, Oscar mostra relíquias e revela ídolos do esporte

Relembre participações do atleta em programas da TV Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/04/2026 às 19h15

Um dos maiores atletas da história do basquete mundial, Oscar Schmidt inspirou gerações de atletas e contou com o carinho do público dentro e fora das quadras. Ele morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos.

>>> Brasil lamenta morte de Oscar Schmidt, veja repercussões

No programa esportivo Stadium , da TV Brasil , participou em 2022 do quadro “Ídolo do Ídolo”, em que declarou sua admiração por Pelé. Ele contou como foi a primeira vez que encontrou o Rei do Futebol e enumerou as lendas do basquete que o inspiraram.

Também em 2022, à época com 64 anos, Oscar recebeu a equipe do Caminhos da Reportagem , da TV Brasil , em sua casa em São Paulo. Em meio a uma sala lotada de medalhas e troféus, ele relembrou a carreira e falou sobre a atuação como palestrante, atividade que assumiu após se aposentar das quadras.

"Eu adoro fazer palestra que eu vejo os olhos das pessoas olhando assim para mim, batendo palma. E eu estou contando a minha história para eles. Isso repõe, em parte, tudo aquilo que eu perdi parando de jogar".

Assista a íntegra do episódio, que abordou o envelhecimento nos tempos atuais:

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