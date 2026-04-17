Governo do Estado adere à Coalizão Eólica Marinha e reforça protagonismo internacional na transição energética

Marjorie Kauffmann (2ª da esq. para dir.) e outros representantes do governo participaram do ato nesta sexta (17) -Foto: Ascom Sema

O governo do Estado formalizou nesta sexta-feira (17/4), por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), sua adesão à Coalizão Eólica Marinha (CEM) durante cerimônia realizada na sede do Global Wind Energy Council (GWEC), em Lisboa, Portugal. A CEM é uma plataforma brasileira convocada pelo GWEC e empresas globais do setor para impulsionar o desenvolvimento da energia eólica offshore (com parques instalados no mar) no país.

A adesão à CEM ocorre na categoria de Membro Observador Institucional, o que permite ao Rio Grande do Sul participar de discussões técnicas e estratégicas sobre o desenvolvimento do setor. A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, acompanhou o ato e integra a Missão Brasileira no WindEurope 2026, um dos principais encontros do setor de energia eólica da Europa.

“A participação na coalizão amplia a inserção do Estado em fóruns internacionais de alto nível e fortalece o debate global sobre a transição energética justa, sustentável e inovadora. O Rio Grande do Sul tem um grande potencial para a ampliação do uso da energia eólica onshore [em terra] e offshore, e essa missão posiciona o Estado como um local estratégico para investimentos em energias renováveis”, destacou a titular da Sema.

Atualmente constam 29 projetos de energia eólica onshore em vigência no Estado, com licenças emitidas pela Fundação de Proteção Ambiental do Estado (Fepam), os quais somam 7.167,6 MW e investimento de R$ 41 bilhões. Em licenciamento no órgão ambiental, são 43 projetos distribuídos em 22 municípios, que somam 13,3 GW e projetam investimentos de R$ 76 bilhões, distribuídos entre diferentes regiões do Estado.

Por sua vez, tramitam 17 projetos offshore no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), totalizando 47,4 GW e com projeção de R$ 841 bilhões de investimento.

Missão internacional reforça agenda estratégica

A cerimônia em Lisboa integra a programação da Missão Brasileira WindEurope 2026, que ocorre desta sexta-feira até 23 de abril, em Portugal e na Espanha. A agenda internacional segue até 26 de abril, na Suíça, com o Benchmarking Internacional – Tecnologias Inovadoras & Planejamento Ambiental, promovido pela LAVORO Solutions. Os representantes da Sema irão realizar visitas técnicas, encontros institucionais e imersão em tecnologias inovadoras e planejamento ambiental.