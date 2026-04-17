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Eduardo Leite e Gabriel Souza abrem colheita da oliva e projetam safra recorde no Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza participaram, nesta sexta-feira (17/4), da 14ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/04/2026 às 17h09
Eduardo Leite e Gabriel Souza abrem colheita da oliva e projetam safra recorde no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul lidera a produção nacional com cerca de 6,5 mil hectares cultivados em mais de cem municípios -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza participaram, nesta sexta-feira (17/4), da 14ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva, em Triunfo, na Região Metropolitana. Com expectativa de atingir 800 mil litros de azeite na próxima safra, o Rio Grande do Sul lidera a produção nacional, com cerca de 6,5 mil hectares cultivados por aproximadamente 350 produtores em mais de cem municípios.

Leite destacou que a olivicultura se consolida como uma agenda estratégica dentro do modelo de desenvolvimento econômico do Estado. “Estamos estruturando uma política que transforma vocação em valor, integrando produção, ciência e mercado para posicionar o Rio Grande do Sul de forma competitiva. A cadeia da oliva gera renda, atrai investimentos e abre novas oportunidades, como o turismo associado, ampliando o potencial de desenvolvimento regional”, destacou.

“Em um mercado cada vez mais competitivo, nossa estratégia é qualificar, diferenciar e ampliar mercados, valorizando a excelência do que produzimos. Cabe ao Estado garantir as condições para esse avanço, com políticas públicas, certificação de qualidade e apoio à inovação, atuando como parceiro na promoção da competitividade, da agregação de valor e do desenvolvimento sustentável”, complementou o governador.

O ato ocorreu na sede do Azeite Milonga e reuniu produtores, lideranças do setor e representantes do governo do Estado. A produção de oliveiras está concentrada principalmente na Metade Sul, com destaque para municípios de Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Bagé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, São Sepé, São Gabriel e Sentinela do Sul, regiões que vêm ampliando sua participação no mercado nacional de azeites de qualidade.

Leite:
Leite: "A cadeia da oliva gera renda e abre novas oportunidades, como o turismo, ampliando o desenvolvimento regional" -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O vice-governador Gabriel Souza destacou as ações do governo do Estado para ampliar a olivicultura e reforçou a importância de seguir investindo no setor. “Já são mais de seis mil hectares cultivados no Estado, uma cultura em expansão que conta com o apoio do governo do Estado. Criamos o Pró-Oliva, programa de incentivo à produção, e temos também a Rota das Oliveiras, lei de autoria do deputado Ernani Polo sancionada pelo governador Eduardo Leite, que conecta turismo e olivicultura”, afirmou.

Gabriel ainda celebrou a qualidade dos produtos gaúchos e o trabalho para a certificação: “Temos o selo premium, concedido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia a produtos com qualidade comprovada. Ainda assim, é preciso avançar: o produtor e a cultura da oliva demandam mais apoio e integração com o turismo, para ampliar a produção e gerar emprego e renda no Rio Grande do Sul”, enfatizou Gabriel.

O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena, ressaltou o papel articulador do Estado no fortalecimento da cadeia da olivicultura. “O papel do governo e da máquina pública é se somar ao esforço do setor produtivo, auxiliar e fomentar de forma responsável a institucionalização de políticas de Estado. Hoje somos o maior produtor do país e exemplo a Estados que estão se somando a esse processo”, afirmou.

RS concentra a maior produção do mercado nacional de azeite do país, que deve totalizar cerca de um milhão de litros em 2026 -Foto: Maurício Tonetto/Secom
RS concentra a maior produção do mercado nacional de azeite do país, que deve totalizar cerca de um milhão de litros em 2026 -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Pesquisa e inovação

Durante o evento, foi firmado protocolo de intenções para criação do Centro de Referência em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Olivicultura do Rio Grande do Sul. A iniciativa reúne universidades, governo e setor produtivo para ampliar a geração de conhecimento, promover inovação e qualificar a produção.

O centro terá como foco a identificação de demandas da cadeia produtiva, a transferência de tecnologia e a formação de profissionais, além de estimular práticas sustentáveis e aumentar a competitividade do setor no Estado.

Cadeia em expansão

Com variedades como Arbequina, Arbosana, Koroneiki e Picual, o Rio Grande do Sul concentra hoje a maior produção de azeite do país e acompanha o crescimento do mercado nacional, que deve atingir cerca de 1 milhão de litros até 2026. A estratégia do governo é avançar na qualificação do produto, ampliar mercados e consolidar a olivicultura como vetor de desenvolvimento regional, alinhada às diretrizes de crescimento econômico sustentável do Estado.

Texto: Darlene Silveira/Ascom Seapi e Sue Gotardo/Secom
Edição: Secom

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