Decisão inédita autoriza uso de tratamento experimental com uso da polilaminina em Jaboticaba

O município de Jaboticaba protagoniza um caso inédito no interior do Estado com a autorização judicial para uso da polilaminina. O beneficiado é Jair Rodrigues Vargas, vítima de um grave acidente de trânsito que resultou em tetraplegia.

Diante da gravidade, foi buscada alternativa terapêutica com potencial de recuperação neurológica. A decisão liminar determina o encaminhamento para uso compassivo da substância experimental.

O laboratório responsável deverá protocolar o pedido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária em até dois dias.

Já a análise do órgão deverá ocorrer em caráter prioritário, no prazo máximo de cinco dias.

A polilaminina é um medicamento brasileiro ainda em fase de estudos. A substância atua na regeneração da medula espinhal, auxiliando na reconexão dos neurônios.

O tratamento busca estimular o crescimento de axônios e reduzir cicatrizes na área lesionada. Por se tratar de terapia experimental, o acesso depende de autorização regulatória ou judicial.

Para o paciente, a decisão representa esperança de recuperação e qualidade de vida. O caso abre precedente importante sobre acesso a tratamentos inovadores em situações urgentes.

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