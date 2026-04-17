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Governo do Estado repassa R$ 7,5 milhões a municípios para reforço da Atenção Primária no inverno

O governo do Estado repassou, nesta sexta-feira (17/4), R$ 7,5 milhões aos 497 municípios do Rio Grande do Sul para o fortalecimento da Atenção Pri...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/04/2026 às 15h38
Governo do Estado repassa R$ 7,5 milhões a municípios para reforço da Atenção Primária no inverno
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O governo do Estado repassou, nesta sexta-feira (17/4), R$ 7,5 milhões aos 497 municípios do Rio Grande do Sul para o fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (APS). O investimento, realizado por meio da Secretaria da Saúde (SES), integra o Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026 e tem como foco ampliar a capacidade de resposta da rede durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

“Antecipamos os repasses do Programa Inverno Gaúcho para abril justamente para que os municípios tenham tempo de se organizar e dar uma resposta eficiente diante dos agravos comuns desta época do ano”, explica a secretária da Saúde, Lisiane Fagundes. “Além do recurso liberado hoje para as unidades básicas, que são a porta de entrada do sistema, iremos investir nos pronto-atendimentos, na criação de leitos e ainda na implementação do serviço de teleUTI pediátrica, qualificando médicos para que orientem o manejo das crianças doentes e avaliem a necessidade de transferências.”

Os recursos liberados pela SES nesta sexta poderão ser utilizados pelas prefeituras em ações como ampliação do horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), abertura nos finais de semana, contratação de profissionais, reforço de insumos e desenvolvimento de ações extramuros (como busca ativa da população não vacinada).

De acordo com a coordenadora da Atenção Primária da SES, Janilce Quadros, o repasse é estratégico para proteger a população, especialmente nos meses mais frios. “Ao qualificar a Atenção Primária em Saúde, garantimos maior capacidade de resposta dos serviços. Investir nesse setor significa potencializar a prevenção, reduzir tanto complicações quanto internações e promover um cuidado mais próximo e resolutivo para a população”, destaca.

Foco na imunização

Conforme a portaria que autorizou os repasses, os valores devem ser aplicados na intensificação das ações das equipes de Atenção Primária, com ênfase nas estratégias de imunização. Entre as possibilidades estão a implementação do acolhimento com classificação de risco, a ampliação do quadro de recursos humanos, a educação permanente dos profissionais sobre protocolos de manejo clínico e a garantia da oferta de medicamentos específicos.

O recurso também contempla o fortalecimento da estratégia de prevenção contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), incluindo a vacinação de gestantes e a imunização passiva com nirsevimabe. A prioridade são crianças prematuras ou com comorbidades, conforme os protocolos vigentes.

Distribuição dos recursos

A distribuição dos valores considerou o porte populacional de cada município:

  • até 10 mil habitantes: R$ 10 mil (335 municípios – R$ 3,35 milhões);
  • de 10.001 a 50 mil habitantes: R$ 15 mil (119 municípios – R$ 1,785 milhão);
  • de 50.001 a 100 mil habitantes: R$ 30 mil (24 municípios – R$ 720 mil);
  • de 100.001 a 250 mil habitantes: R$ 60 mil (13 municípios – R$ 780 mil);
  • de 250.001 a 500 mil habitantes: R$ 120 mil (5 municípios – R$ 600 mil);
  • mais de 500 mil habitantes: R$ 250 mil (1 município).

Ao todo, o repasse soma R$ 7.485.000, beneficiando todos os municípios do Estado.

Programa Inverno Gaúcho com Saúde

O Programa Inverno Gaúcho com Saúde reúne um conjunto de ações e investimentos do governo do Estado visando preparar a rede de atenção à saúde para o período de maior demanda por internações, especialmente em razão das síndromes respiratórias. O programa conta com orçamento total de R$ 100 milhões.

Entre as principais medidas está a criação de 1.478 novos leitos para o enfrentamento do aumento de casos durante o outono e o inverno. Desse total, 1.014 leitos são clínicos (236 pediátricos e 778 adultos) e 464 são de terapia intensiva (338 adultos e 126 pediátricos). A expectativa é que 40% desses leitos sejam abertos entre os meses de abril e maio, ampliando a capacidade assistencial da rede estadual de saúde.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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