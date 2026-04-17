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RS tem apenas 10% das crianças vacinadas contra a gripe

Cobertura vacinal em todos os grupos prioritários está em 21% no Estado. Campanha segue para público alvo até 30 de maio.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
17/04/2026 às 11h21
RS tem apenas 10% das crianças vacinadas contra a gripe
(Foto: Porthus Júnior / Agência RBS)

Após 20 dias do início da campanha de vacinação contra a gripe, 662 mil doses foram aplicadas nos grupos prioritários no Rio Grande do Sul. A cobertura vacinal está em 21% entre crianças, gestantes, idosos e demais públicos-alvo.

Quando consideradas somente as crianças, entretanto, o índice cai para 10%. Das 660 mil que possuem a partir de seis meses e são menores de seis anos, apenas 66 mil foram vacinadas.

Além das crianças, em todo o Estado, 20% das gestantes foram até os postos. O grupo prioritário com maior adesão é o de idosos, mas ainda com apenas 24% de cobertura vacinal contra a gripe.

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde em todos os municípios gaúchos. A imunização dos grupos prioritários segue até o dia 30 de maio com meta de alcançar 90% de cobertura vacinal.

Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que 149 pessoas morreram por Síndrome Respiratória Aguda Grave neste ano, sendo 13 delas por influenza.

 

 

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