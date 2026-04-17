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Governo de Santa Catarina anuncia chamamento de cerca de 600 profissionais aprovados no concurso da Saúde

Foto: Ricardo Trida / SECOMCom a autorização do governador Jorginho Mello, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) homologou o c...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
17/04/2026 às 10h53
Governo de Santa Catarina anuncia chamamento de cerca de 600 profissionais aprovados no concurso da Saúde
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Ricardo Trida / SECOM

Com a autorização do governador Jorginho Mello, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) homologou o concurso público do Edital nº 01/2025, realizado em janeiro deste ano. A medida encerra um período de 14 anos sem a realização de concurso para a área da Saúde e representa um importante reforço para a rede pública estadual. A homologação do certame foi publicada na Edição Extra do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira, 16.

“Vamos continuar avançando nas melhorias em Saúde. Somos o estado que mais abriu leitos de UTI no Brasil. Foram 291 em três anos. Mas a gente não para. São novos leitos, novos hospitais, novas torres, mais equipamentos e agora mais profissionais. Estamos mudando a cara da Saúde catarinense, recuperando décadas de atraso”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Com a homologação, começa o chamamento dos candidatos aprovados, com a previsão de convocação de cerca de 600 profissionais já no primeiro ciclo — número superior às 511 vagas inicialmente previstas no edital. As nomeações contemplam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da área administrativa, farmacêuticos, fisioterapeutas, entre outras categorias, que irão atuar nos hospitais públicos estaduais, nas 17 unidades regionais de saúde e na Administração Central da Secretaria.

“O governador Jorginho Mello me autorizou a homologar este concurso, que era aguardado há 14 anos. Cumprimos o que foi acordado para que Santa Catarina continue avançando na saúde pública, fortalecendo nossos hospitais estaduais, as regionais de saúde, a vigilância e a gestão administrativa. Esse reforço de profissionais vai nos ajudar a melhorar ainda mais o atendimento à população catarinense”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O gestor explicou ainda que, após a homologação, os chamamentos passarão a integrar a rotina administrativa da SES, de acordo com as necessidades dos serviços e o que está previsto no edital. “Já no primeiro chamamento vamos convocar quase 600 pessoas. A partir disso, seguiremos realizando novas convocações conforme a demanda do sistema”, acrescentou.

Atenção aos prazos

A Secretaria reforça a importância de que os profissionais convocados assumam os cargos dentro dos prazos estabelecidos. Em caso de desistência, é fundamental que a decisão seja formalizada, permitindo a convocação dos próximos candidatos da lista e garantindo agilidade na recomposição das equipes.

“Essa colaboração é essencial para dar celeridade ao processo e evitar prejuízos ao funcionamento das nossas estruturas, tanto hospitalares quanto administrativas. Dessa forma, o governo cumpre seu compromisso, valoriza os profissionais da saúde e fortalece o atendimento prestado à população, aliado aos investimentos em melhoria das estruturas dos hospitais próprios do Estado”, concluiu o secretário.

As informações sobre o concurso público podem ser acompanhadas nos canais oficiais do Governo de Santa Catarina e da SES/SC, bem como no portal do Instituto AOCP. A listagem com a homologação dos classificados e posteriormente as nomeações serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no Instagram @‌saude.sc

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