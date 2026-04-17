Boletim aponta baixa incidência de dengue e Covid-19 em Três Passos

A Secretaria de Saúde de Três Passos divulgou o boletim epidemiológico referente ao período de 13 a 17 de abril, trazendo um panorama atualizado sobre os casos de dengue e Covid-19 no município.

De acordo com os dados, a dengue teve apenas um caso notificado, sem confirmações positivas. Três exames resultaram negativos e não há registros de casos em investigação, altas médicas ou pacientes positivados no período.

Em relação à Covid-19, também foi registrado um caso notificado. No entanto, não houve confirmação da doença, com um resultado negativo e nenhum caso ativo, alta ou óbito contabilizado.

Os números indicam um cenário controlado no município, reforçando a importância da continuidade das medidas de prevenção, especialmente no combate aos focos do mosquito transmissor da dengue.

A orientação das autoridades de saúde é que a população siga colaborando, eliminando água parada e buscando atendimento médico ao apresentar sintomas suspeitos.

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