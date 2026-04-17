Secretário do Ministério da Saúde cumpre agenda em Tenente Portela para ampliar residências médicas

A manhã desta sexta-feira, 17 de abril, foi marcada por um avanço estratégico para a saúde pública da Região Celeiro. O Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço juntamente com o Deputado Elvino Bohn Gass, estiveram presentes no Hospital Santo Antônio (HSA), em Tenente Portela, para tratar da ampliação e organização de novas vagas de residências médicas na instituição.

Recepcionado pela presidente e gestora do HSA, Mirna Braucks, e pelo Prefeito Rosemar Sala, vice-prefeito Claudenir Scherer, o secretário conheceu a estrutura do hospital e debateu o plano de expansão educacional. O objetivo central da visita técnica é transformar o Hospital Santo Antônio em um polo formador, garantindo que novos médicos especialistas sejam capacitados diretamente na região. A residência médica no Hospital Santo Antônio iniciou em março de 2026 e conta atualmente com 6 redidentes.

Durante a agenda, o secretário Felipe Proenço enfatizou que o fortalecimento da rede de saúde em áreas do interior depende diretamente da fixação de profissionais. Ao ampliar as vagas de residência, o Ministério da Saúde busca criar condições para que os médicos, ao concluírem sua formação, estabeleçam-se nas comunidades locais, diminuindo a carência histórica de especialistas na região.

A articulação entre o governo federal e as lideranças locais visa sanar gargalos no atendimento e elevar a capacidade de ensino em saúde. "O foco é qualificar o atendimento na ponta, garantindo que a população tenha acesso a profissionais especializados sem precisar percorrer longas distâncias", pontuou a comitiva técnica.

O encontro ocorrido nas primeiras horas de hoje estabelece um cronograma para a organização dessas novas vagas. Com o suporte técnico do Ministério da Saúde, a expectativa é que o Hospital Santo Antônio consolide sua posição como referência em ensino e saúde no Noroeste Gaúcho, beneficiando não apenas Tenente Portela, mas todos os municípios vizinhos que dependem da estrutura do HSA.

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