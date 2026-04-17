Sexta, 17 de Abril de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores

Jogando em casa, Palmeiras derrota Sporting Cristal por 2 a 1

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/04/2026 às 01h07

Com uma atuação segura no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo goleou o Deportivo Independiente Medellín (Colômbia) pelo placar de 4 a 1, na noite desta quinta-feira (16), pela Copa Libertadores da América.

Após somar três pontos em seu primeiro compromisso como mandante na atual edição da competição continental, o Rubro-Negro da Gávea chegou ao total de seis, mantendo 100% de aproveitamento e liderando o Grupo A da competição.

A equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim fez uma partida muito correta, na qual não deu muitos espaços ao ataque adversário e buscou as transições em velocidade para agredir um adversário claramente inferior tecnicamente.

E o Flamengo precisou de apenas 14 minutos de bola rolando para abrir o marcador. O volante Lucas Paquetá recebeu passe de Ayrton Lucas antes de bater com categoria para superar o goleiro Chaux.

Aos 39 o Independiente Medellín chegou a ensaiar uma reação, quando falha de Carrascal deu início a contra-ataque dos colombianos. Serna partiu em velocidade e tocou para Yony González, que bateu na saída do goleiro Rossi. Mas o Rubro-Negro voltou a ficar em vantagem cinco minutos depois com Bruno Henrique, que marcou de cabeça após receber cruzamento milimétrico do uruguaio Arrascaeta.

Logo após o intervalo Bruno Henrique e Arrascaeta inverteram os papéis e o Flamengo ampliou sua vantagem. O camisa 10 do time da Gávea lançou para o atacante, que devolveu dentro da área para o uruguaio, que chegou de primeira para colocar a bola no fundo do gol dos colombianos.

Com uma vantagem tão confortável Leonardo Jardim passou a trocar as peças de sua equipe, e uma das que que saiu do banco, o atacante Pedro, deu números finais ao marcador aos 50 minutos. Em rápido contra-ataque Luiz Araújo lançou o centroavante, que, de biquinho, bateu para fechar o marcador.

Verdão vence

O outro brasileiro em ação nesta quinta pela Libertadores também venceu. Atuando em sua casa, o Palmeiras derrotou o Sporting Cristal (Peru) por 2 a 1. No primeiro tempo o zagueiro Murilo abriu o placar para o Verdão, mas Juan González empatou para os peruanos minutos depois.

E apenas aos 34 minutos da etapa final a equipe do técnico Abel Ferreira garantiu a vitória, graças a gol em cobrança de pênalti do argentino Flaco López.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução Observador Regional)
Esporte Há 5 horas

Gurias do Yucumã estreiam no Gauchão Sub-15 levando o orgulho e a força da Região Celeiro

A partida acontece às 15h deste sábado dia 18, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, diante da tradicional equipe do Aimoré

Esportes Há 6 horas

WSL: Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas da etapa de Margaret River

Um dos duelos será 100% nacional, entre Ítalo Ferreira e João Chianca

 Investimentos qualificam espaços públicos e ampliam o acesso ao esporte -Foto: Ascom/SEL
Esporte e lazer Há 7 horas

Governo do Estado destina R$ 3,9 milhões e firma convênios com 13 municípios por meio do Programa Avançar Mais no Esporte

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), assinou, na tarde desta quinta-feira (16/4), convênios com 13 municípios gaúc...
Esportes Há 1 dia

Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores

Fluminense perde para Independiente Rivadavia em noite para esquecer
Esportes Há 1 dia

NBA: Tiago Splitter, do Portland, é 1º técnico brasileiro nos playoffs

Time da Conferência Oeste volta ao mata-mata após 5 anos de espera

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 26°
17° Sensação
0.86 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sábado
27° 12°
Domingo
30° 12°
Segunda
28° 14°
Terça
25° 16°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 14 minutos

Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores
Geral Há 1 hora

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões
Executivo Há 1 hora

Leite reúne secretariado após reconfiguração para reforçar alinhamento e garantir ritmo intenso de trabalho até o fim do mandato
Jornal Província Há 3 horas

Edição 1522 - 17 de Abril de 2026
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém venda de ativos da Americanas para Fan Store

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,06%
Euro
R$ 5,88 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 395,276,36 -0,30%
Ibovespa
196,818,60 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2997 (16/04/26)
14
20
32
37
39
42
Ver detalhes
Quina
Concurso 7003 (16/04/26)
04
14
18
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3663 (16/04/26)
01
03
04
05
06
10
12
14
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias