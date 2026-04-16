Gurias do Yucumã estreiam no Gauchão Sub-15 levando o orgulho e a força da Região Celeiro

A equipe feminina Sub-15 do Flamengo/Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, inicia neste sábado (18) uma nova e promissora jornada no futebol gaúcho. Representando não apenas o município, mas toda a Região Celeiro, as jovens atletas fazem sua estreia no Campeonato Gaúcho da categoria com garra, determinação e o sonho de levar o nome da região ainda mais longe.
A partida acontece às 15h, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, diante da tradicional equipe do Aimoré — um desafio à altura para um grupo que vem se destacando pelo empenho e espírito coletivo.
Mais do que o compromisso dentro das quatro linhas, a trajetória até a estreia revela a força e a dedicação dessas atletas. Diante de limitações financeiras, jogadoras e comissão técnica iniciaram o deslocamento ainda na madrugada de sábado, por volta das 3h, enfrentando horas de estrada para representar a região em uma das principais competições do Estado. O retorno está previsto logo após o término da partida, evidenciando o esforço e a paixão pelo esporte.
A participação no Campeonato Gaúcho reforça o crescimento do futebol feminino na Região Celeiro e coloca o Flamengo/Gurias do Yucumã como símbolo de perseverança, orgulho e representatividade. Mais do que resultados, a equipe já demonstra que é exemplo de superação e inspiração para novas gerações de atletas.
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