WSL: Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas da etapa de Margaret River

Um dos duelos será 100% nacional, entre Ítalo Ferreira e João Chianca

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/04/2026 às 19h22

O surfe brasileiro emplacou seis representantes nas oitavas de final da etapa australiana de Margaret River, a segunda da Liga Mundial de Surfe - World Surf League (WSL). Na abertura da janela nesta quinta-feira (16), avançaram Gabriel Medina, Yago Dora, Ítalo Ferreira, João Chianca e dos irmãos Miguel e Samuel Pupo. Quem deu adeus precoce à Margaret River foi Matheus Herdy, Filipe Toledo e Alejo Muniz. Ao todo, a WSL reúne 36 surfistas na competição masculina e 24 na feminina.

Primeiro a se classificar hoje, o paulista Samuel Pupo obteve 15.50 (soma das duas maiores notas) na bateria de abertura do round 2 contra o norte-americano Cole Houshmand (11.60). Nas oitavas, o brasileiro duelará com o norte-americano Kanoa Igarashi.

Na sétima bateria, o tricampeão mundial Gabriel Medina sobrou diante do mexicano Alan Cleland. Terceiro colocado na etapa de Bells Beach semana passada, Medina somou 13.16 contra 8.50 do mexicano. O próximo adversário do paulista de São Sebastião será o anfitrião Jack Robinson, que foi bicampeão da etapa em 2024.

O catarinense Yago Dora, atual campeão mundial, levou a melhor na estreia contra o australiano Jacob Willcox, com somatório 13.67 contra 12.93 ao final da nona bateria. Dora terá pela frente nas oitavas o australiano-japonês Connor O’Leary.

Na 11ª bateira, o bicampeão mundial Ítalo Ferreira travou uma disputa emocionante contra o marroquino Ramzi Boukhiam e sal vitorioso. O potiguar avançou com apenas 14 décimos de diferença, com total 13.47 contra 13.33 do adversário. A disputa das oitavas será 100% brasileira: Ítalo enfrentará João Chianca, que se classificou na bateria seguinte, ao derrotar o norte-americano Jake Marshall. Surfista de Saquarema (RJ), Chianca anotou 12.70 contra 12.00 de Marshall.

Último brasileiro a descer as ondas de Margareth River, Miguel Pupo, líder do ranking após o título em Bells Beach, passou fácilo pelo australiano Morgan Cibilic, com nota 12.83 contra 6.90. Nas oitavas o paulista enfrentará outro anfitrião: Ethan Ewing.

O Brasil conta ainda com Luana Silva na competição feminina. Ela estreará direto no round 2 contra a dona da casa Sophie McCulloc.

Round 1 masculino

Oscar Berry (AUS) 12.40 x Jacob Willcox (AUS) 14.94

Mateus Herdy (BRA) 12.96 x Jack Thomas (AUS) 15.33

Callum Robson (AUS) 10.10 x Liam O'Brien (AUS) 13.83

Luke Thompson (AFR) 11.17 x Ramzi Boukhiam (MAR) 13.83

Round 2 masculino

Cole Houshmand (EUA) 7.17 x Samuel Pupo (BRA) 15.50

Kanoa Igarashi (JAP) 15.23 x Eli Hanneman (HAV) 11.67

Jordy Smith (AFR) 9.47 x Liam O'Brien (AUS) 14.00

Barron Mamiya (HAV) 11.66 x Joel Vaughan (AUS) 12.67

Marco Mignot (FRA) 12.03 x Crosby Colapinto (EUA) 14.37

Griffin Colapinto (EUA) 14.10 x Jack Thomas (AUS) 10.94

Gabriel Medina (BRA) 13.16 x Alan Cleland (MEX) 8.50

Jack Robinson (AUS) 13.97 x Kauli Vaast (FRA) 13.60

Yago Dora (BRA) 13.67 x Jacob Willcox (AUS) 12.93

Connor O'Leary (JPN) 13.34 x Rio Waida (IND) 10.80

Filipe Toledo (BRA) 14.03 x George Pittar (AUS) 14.90

Leonardo Fioravanti (ITA) 12.00 x Seth Moniz (HAV) 11.34

Italo Ferreira (BRA) 13.47 x Ramzi Boukhiam (MAR) 13.33

Jake Marshall (EUA) 12.00 x João Chianca (BRA) 12.70

Ethan Ewing (AUS) 11.64 x Alejo Muniz (BRA) 7.93

Miguel Pupo (BRA) 12.83 x Morgan Cibilic (AUS) 6.90

Duelos das oitavas de final

Samuel Pupo (BRA ) x Kanoa Igarashi (JAP)

Liam O'Brien (AUS) x Joel Vaughan (AUS)

Crosby Colapinto (EUA) x Griffin Colapinto (EUA)

Gabriel Medina (BRA) x Jack Robinson (AUS)

Yago Dora (BRA) x Connor O'Leary (JAP)

George Pittar (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA)

Italo Ferreira (BRA) x João Chianca (BRA)

Miguel Pupo (BRA) x Morgan Cibilic (AUS)

