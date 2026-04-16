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Governo do Estado destina R$ 3,9 milhões e firma convênios com 13 municípios por meio do Programa Avançar Mais no Esporte

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), assinou, na tarde desta quinta-feira (16/4), convênios com 13 municípios gaúc...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/04/2026 às 18h09
Governo do Estado destina R$ 3,9 milhões e firma convênios com 13 municípios por meio do Programa Avançar Mais no Esporte
Investimentos qualificam espaços públicos e ampliam o acesso ao esporte -Foto: Ascom/SEL

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), assinou, na tarde desta quinta-feira (16/4), convênios com 13 municípios gaúchos, em um investimento total superior a R$ 3,9 milhões. Os valores são oriundos do Programa Avançar Mais no Esporte, da Consulta Popular e de uma emenda parlamentar, com foco na transferência de recursos para os municípios, contemplando várias regiões do Rio Grande do Sul.

A secretária interina da pasta, Carla Pretto, falou sobre a importância desses aportes financeiros para os municípios e o foco do governo em fortalecer o esporte em todas as regiões do Estado. “Eu, como profissional de educação física, e hoje à frente da SEL, me emociono com a realização deste evento, de assinatura de convênios com os municípios, que têm como objetivo garantir infraestrutura esportiva e de lazer de qualidade à população”, declarou.

Municípios contemplados:

  • Antônio Prado
  • Arvorezinha
  • Doutor Maurício Cardoso
  • Encruzilhada do Sul
  • Fazenda Vila Nova
  • Faxinalzinho
  • Gravataí
  • Imbé
  • Pântano Grande
  • Parobé
  • São Jerônimo
  • São Sepé
  • Uruguaiana

Presente no evento, o deputado federal e ex-titular da SEL, Danrlei de Deus, também ressaltou o papel transformador do esporte na sociedade. "A gente vê a importância do programa quando damos a oportunidade aos prefeitos que são contemplados virem aqui e contarem a história de cada uma dessas obras, tanto aquelas que já aconteceram quanto aquelas que ainda serão executadas. Cada iniciativa carrega a capacidade de criar espaços, principalmente para crianças em situação de vulnerabilidade e pessoas da melhor idade. Em todas elas, há uma história", afirmou.

Estado fortalece infraestrutura esportiva em mais de 270 projetos

Como um dos focos do governo do Estado, por meio da SEL, é fazer do esporte uma ferramenta de inclusão e transformação social, os programas têm como proposta a integração entre diferentes áreas, contribuindo também para o fortalecimento da segurança pública nos municípios. “Poderemos iluminar espaços para que as famílias possam utilizá-los durante o dia e também à noite, praticando esporte em horários que antes nem eram imaginados", comentou o ex-secretário.

Danrlei foi o responsável, durante a gestão do governador Eduardo Leite, pela criação do Programa Avançar no Esporte, que, em duas edições, garantiu investimentos superiores a R$ 178 milhões em mais de 270 obras por todo o Estado. A iniciativa conta com dois editais, que englobam infraestrutura e iluminação de espaços públicos destinados ao esporte e ao lazer.

O prefeito de Parobé, Gilberto Gomes, assinou um dos convênios do Avançar Mais, para a construção de um complexo esportivo e destacou as melhorias que os recursos do governo estadual proporcionam aos municípios, além de abordar sobre o caso particular da sua cidade. “A gente agradece o olhar do Estado em contemplar os projetos. Será um complexo com pista de caminhada, academia, brinquedos e quadra esportiva, que será utilizado por jovens no contraturno escolar, com um núcleo esportivo para a comunidade”, afirmou.

Além dos prefeitos e lideranças dos municípios, também participou da assinatura o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

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(Foto: Reprodução Observador Regional)
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