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Habilitação estadual em cardiologia garante procedimento inédito no Hospital Regional São Paulo em Xanxerê

Fotos: Assessoria do Hospital Regional São Paulo (HRSP)Após a Secretaria de Estado da Saúde conceder a habilitação estadual em Alta Complexidade em...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
16/04/2026 às 18h09
Habilitação estadual em cardiologia garante procedimento inédito no Hospital Regional São Paulo em Xanxerê
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Assessoria do Hospital Regional São Paulo (HRSP)

Após a Secretaria de Estado da Saúde conceder a habilitação estadual em Alta Complexidade em Cardiologia, por meio da Portaria de Autorização nº 1.324/2025, o Hospital Regional São Paulo (HRSP), em Xanxerê, realizou um procedimento inédito no Grande Oeste catarinense: o primeiro Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, destaca que a realização do procedimento reflete a estratégia do Governo do Estado de ampliar e descentralizar o acesso aos serviços de alta complexidade.

“Estamos seguindo a determinação do governador Jorginho Mello de descentralizar os serviços de saúde. O Governo do Estado está investindo em inovação, fortalecendo a rede pública e, acima de tudo, levando atendimento especializado e humanizado aos pacientes do interior, que tanto precisam”, afirmou.

Considerado um procedimento de alta complexidade, o TAVI é indicado para pacientes com estenose valvar aórtica grave — condição que dificulta a saída do sangue do coração e pode causar sintomas como cansaço extremo, dor no peito, desmaios e risco de morte súbita. O principal diferencial da técnica é ser minimamente invasiva, dispensando a necessidade de cirurgia aberta com abertura do tórax.

De acordo com o cardiologista hemodinamicista do HRSP, Elias José Perin Conti, o procedimento representa um marco para a cardiologia regional.

“O TAVI é realizado por via percutânea, geralmente pela artéria femoral. Com essa técnica, conseguimos substituir a válvula do paciente sem a necessidade de abrir o tórax, o que reduz significativamente os riscos”, explica. O especialista ressalta que o procedimento é especialmente indicado para pacientes idosos com alto risco cirúrgico, que muitas vezes não têm condições clínicas para a cirurgia convencional.

Realizado por uma equipe multidisciplinar — composta por cardiologistas clínicos, hemodinamicistas, cirurgiões cardíacos, anestesistas e equipe de enfermagem especializada —, o procedimento proporciona maior segurança e melhores desfechos clínicos. “Em muitos casos, é possível evitar até mesmo a anestesia geral, o que reduz riscos adicionais e permite uma recuperação mais rápida, com alta hospitalar precoce”, complementa o médico.

A primeira paciente beneficiada pelo novo serviço foi uma mulher de 76 anos, que passou pelo procedimento no último fim de semana. Ela apresentou excelente evolução clínica e já recebeu alta hospitalar.

Para o diretor administrativo do HRSP, Fábio Lunkes, a habilitação estadual transforma a realidade da região. “Antes, os pacientes precisavam aguardar atendimento em centros distantes, como a Grande Florianópolis, ou arcar com custos elevados na rede privada. Trata-se de um procedimento extremamente caro e, para muitos, inacessível. Com a oferta do TAVI pelo SUS em Xanxerê, conseguimos atender quem realmente precisa. É um ganho enorme para toda a região. Agradecemos à Secretaria de Estado da Saúde pela habilitação e a toda a equipe técnica e de enfermagem por essa importante conquista”, conclui.

Com informações: Patrícia Vanzin / assessoria do Hospital Regional São Paulo (HRSP)

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
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