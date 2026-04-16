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Epagri abre inscrições gratuitas para Seminário Regional sobre sistema de plantio direto

Foto: Divulgação/EpagriA Epagri promove no dia 30 de abril, a partir das 9h30, o Seminário Regional de SPDH, que será realizado no Centro de Conviv...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
16/04/2026 às 16h58
Epagri abre inscrições gratuitas para Seminário Regional sobre sistema de plantio direto
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Epagri

A Epagri promove no dia 30 de abril, a partir das 9h30, o Seminário Regional de SPDH, que será realizado no Centro de Convivência do Idoso, em Guatambu. O evento, voltado para a discussão das possibilidades e desafios do  sistema de plantio direto  utilizado no cultivo de hortaliças, grãos e frutíferas, recebe profissionais, produtores e estudantes interessados em ampliar conhecimentos, trocar experiências e fortalecer práticas sustentáveis no campo.

Segundo o coordenador do seminário e extensionista da Epagri em Guatambu, Fábio Júnior Montagna, “o objetivo do seminário é chamar a atenção dos agricultores para formas de cultivo mais sustentáveis, sem perder produtividade em pequenas e grandes propriedades”. As inscrições estão abertas até o dia 25 de abril e podem ser realizadas pela internet, no  site da Epagri , ou nos  escritórios municipais . Fábio ressalta que o número de vagas é limitado a 200 participantes, motivo pelo qual é importante garantir a inscrição o quanto antes. 

O Seminário Regional de SPDH é realizado pela Epagri, com patrocínio da Alfa e apoio da Prefeitura Municipal de Guatambu, Fazenda Zanrosso, Cresol, Sicoob MaxiCrédito e Sicredi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Programação

A programação do evento foi pensada para contemplar conhecimentos teóricos e práticos sobre o cultivo de grãos e hortaliças, com foco no sistema de plantio direto e na utilização de  terraceamento .

  • 9h30 – Recepção e coffee break
  • 10h – Abertura
  • 10h15 – Palestra “Experiências SPDH na horticultura”, com Marcelo Zanela (Epagri, Florianópolis)
  • 11h15 Palestra “Experiência SPDH em grãos”, com Denis da Silva (Epagri, Ouro Verde)
  • 12h15 Almoço
  • 13h30 Visita Fazenda Zanrosso (Linha Annes)

Serviço:

O que: Seminário Regional de SPDH
Quando: quinta-feira, 30 de abril, a partir das 9h30min
Onde: Convivência do Idoso, Greenville, Guatambu, SC
Inscrições: gratuitas,  neste link  ou nos escritório municipais da Epagri

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Mais informações e entrevistas: Dirceu Junior Ferri e Fábio Júnior Montagna, extensionistas da Epagri em Guatambu, (49) 3336-0054

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
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