Epagri abre inscrições gratuitas para Seminário Regional sobre sistema de plantio direto

Foto: Divulgação/Epagri

A Epagri promove no dia 30 de abril, a partir das 9h30, o Seminário Regional de SPDH, que será realizado no Centro de Convivência do Idoso, em Guatambu. O evento, voltado para a discussão das possibilidades e desafios do sistema de plantio direto utilizado no cultivo de hortaliças, grãos e frutíferas, recebe profissionais, produtores e estudantes interessados em ampliar conhecimentos, trocar experiências e fortalecer práticas sustentáveis no campo.

Segundo o coordenador do seminário e extensionista da Epagri em Guatambu, Fábio Júnior Montagna, “o objetivo do seminário é chamar a atenção dos agricultores para formas de cultivo mais sustentáveis, sem perder produtividade em pequenas e grandes propriedades”. As inscrições estão abertas até o dia 25 de abril e podem ser realizadas pela internet, no site da Epagri , ou nos escritórios municipais . Fábio ressalta que o número de vagas é limitado a 200 participantes, motivo pelo qual é importante garantir a inscrição o quanto antes.

O Seminário Regional de SPDH é realizado pela Epagri, com patrocínio da Alfa e apoio da Prefeitura Municipal de Guatambu, Fazenda Zanrosso, Cresol, Sicoob MaxiCrédito e Sicredi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Programação

A programação do evento foi pensada para contemplar conhecimentos teóricos e práticos sobre o cultivo de grãos e hortaliças, com foco no sistema de plantio direto e na utilização de terraceamento .

9h30 – Recepção e coffee break

10h – Abertura

10h15 – Palestra “Experiências SPDH na horticultura”, com Marcelo Zanela (Epagri, Florianópolis)

11h15 Palestra “Experiência SPDH em grãos”, com Denis da Silva (Epagri, Ouro Verde)

12h15 Almoço

13h30 Visita Fazenda Zanrosso (Linha Annes)

Serviço:

O que: Seminário Regional de SPDH

Quando: quinta-feira, 30 de abril, a partir das 9h30min

Onde: Convivência do Idoso, Greenville, Guatambu, SC

Inscrições: gratuitas, neste link ou nos escritório municipais da Epagri

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Mais informações e entrevistas: Dirceu Junior Ferri e Fábio Júnior Montagna, extensionistas da Epagri em Guatambu, (49) 3336-0054

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407 / 99161-6596