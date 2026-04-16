Epagri abre inscrições gratuitas para Seminário Regional sobre sistema de plantio direto

Foto: Divulgação/Epagri
A Epagri promove no dia 30 de abril, a partir das 9h30, o Seminário Regional de SPDH, que será realizado no Centro de Convivência do Idoso, em Guatambu. O evento, voltado para a discussão das possibilidades e desafios do sistema de plantio direto utilizado no cultivo de hortaliças, grãos e frutíferas, recebe profissionais, produtores e estudantes interessados em ampliar conhecimentos, trocar experiências e fortalecer práticas sustentáveis no campo.
Segundo o coordenador do seminário e extensionista da Epagri em Guatambu, Fábio Júnior Montagna, “o objetivo do seminário é chamar a atenção dos agricultores para formas de cultivo mais sustentáveis, sem perder produtividade em pequenas e grandes propriedades”. As inscrições estão abertas até o dia 25 de abril e podem ser realizadas pela internet, no site da Epagri , ou nos escritórios municipais . Fábio ressalta que o número de vagas é limitado a 200 participantes, motivo pelo qual é importante garantir a inscrição o quanto antes.
O Seminário Regional de SPDH é realizado pela Epagri, com patrocínio da Alfa e apoio da Prefeitura Municipal de Guatambu, Fazenda Zanrosso, Cresol, Sicoob MaxiCrédito e Sicredi.
A programação do evento foi pensada para contemplar conhecimentos teóricos e práticos sobre o cultivo de grãos e hortaliças, com foco no sistema de plantio direto e na utilização de terraceamento .
O que: Seminário Regional de SPDH
Quando: quinta-feira, 30 de abril, a partir das 9h30min
Onde: Convivência do Idoso, Greenville, Guatambu, SC
Inscrições: gratuitas, neste link ou nos escritório municipais da Epagri
Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc
Mais informações e entrevistas: Dirceu Junior Ferri e Fábio Júnior Montagna, extensionistas da Epagri em Guatambu, (49) 3336-0054
Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596