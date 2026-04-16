Hemosc promove Encontro da Hemofilia e reforça atendimento a mais de 500 pacientes em Santa Catarina

Foto: Comunicação/Hemosc

Em alusão ao Dia Mundial da Hemofilia, celebrado em 17 de abril, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) realizou, nesta quarta-feira, 15, o IV Encontro da Hemofilia, em parceria com a Associação dos Hemofílicos do Estado de Santa Catarina (Ahesc). O evento reuniu pacientes e familiares para debater temas essenciais como diagnóstico precoce, tratamentos e os desafios da convivência com a doença, com destaque para a fase da adolescência.

A programação ocorreu presencialmente na unidade do Hemosc em Florianópolis, com transmissão on-line para as demais regiões do estado, ampliando o acesso à informação e ao cuidado.

Referência em coagulopatias, o Hemosc acompanha atualmente 542 pacientes com hemofilia em Santa Catarina, oferecendo atendimento ambulatorial especializado em sete hemocentros distribuídos pelo estado: Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Joaçaba e Lages.

O paciente Hyago Medeiros Chaher destaca a importância desse processo. “Foi na adolescência que aprendi a aplicar o fator VIII sozinho. Um marco de liberdade. Não vejo a hemofilia como um agravante, mas como algo que me trouxe mais responsabilidade”, afirma.

A hemofilia é uma condição genética que compromete a coagulação do sangue e atinge mais de 14 mil pessoas no Brasil. Na adolescência, o enfrentamento da doença pode se tornar ainda mais desafiador, especialmente quando o diagnóstico ocorre nessa fase. Por outro lado, quando identificada precocemente, possibilita o desenvolvimento da autonomia e do autocuidado, com suporte de uma equipe multiprofissional e a prática da autoinfusão do fator.

”Todos os pacientes atendidos pela instituição têm acesso integral às terapias necessárias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo acompanhamento com médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e farmacêuticos, além do fornecimento de fatores de coagulação, fundamentais para a manutenção e qualidade de vida dos hemofílicos”, destaca a diretora-geral do HEMOSC, Patrícia Carsten.

Mais informações sobre atendimento estão disponíveis no site: https://www.hemosc.org.br/assistencia-ambulatorial

Fonte: Comunicação Hemosc

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