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Ave de hábitos noturnos surpreende morador no centro de Três Passos

Conhecido pela camuflagem e cercado de lendas, urutau chamou atenção ao aparecer durante o dia.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Três Passos News
16/04/2026 às 08h59
Ave de hábitos noturnos surpreende morador no centro de Três Passos
(Foto: Reprodução / Seguidor / Três Passos News)

Uma situação curiosa foi registrada na tarde desta quarta-feira, dia 11, na Avenida Júlio de Castilhos, na área central de Três Passos. Um morador se deparou com um urutau, ave pouco vista durante o dia, pousado próximo a um prédio comercial.

O animal estava sobre um poste de madeira e despertou a curiosidade do homem, que chegou a encostar levemente em suas patas. Logo depois, a ave mudou de posição, voando para outro ponto nas proximidades. Surpreso por nunca ter visto a espécie de perto, o morador resolveu registrar o momento em fotografias.

(Foto: Reprodução / Seguidor / Três Passos News)

Apesar de não estar ameaçado de extinção e ser encontrado em diversas regiões da América do Sul, o urutau é difícil de ser observado, principalmente por seus hábitos noturnos e sua impressionante capacidade de se misturar ao ambiente.

Rodeado de histórias populares, o pássaro é conhecido por diferentes nomes, como “mãe da lua” e “ave fantasma”, em razão de seu canto peculiar e da habilidade de se camuflar como se fosse parte de galhos ou troncos.

A denominação “urutau” tem origem na língua guarani, formada pela união das palavras que significam “ave” e “fantasma”, uma referência direta à sua aparência discreta e comportamento silencioso.

Durante o período diurno, a espécie costuma permanecer imóvel por longos períodos e possui uma característica curiosa: mesmo com os olhos aparentemente fechados, consegue enxergar, graças à estrutura diferenciada de suas pálpebras.

 

 

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