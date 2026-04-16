Quinta, 16 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores

Fluminense perde para Independiente Rivadavia em noite para esquecer

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/04/2026 às 00h56

Contando com gols de Raniele e Gustavo Henrique o Corinthians derrotou o Santa Fe (Colômbia) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (15) em Itaquera, e garantiu 100% de aproveitamento no Grupo E da Copa Libertadores da América.

Graças aos três pontos conquistados em casa, o Timão chegou aos seis pontos em duas partidas, liderando a sua chave.

Após um primeiro tempo no qual mostrou muito do estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, valorizando muito a posse de bola, o Corinthians conseguiu abrir o marcador aos 5 minutos do segundo tempo. Garro levantou a bola na área em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique escorou de cabeça e Raniele teve apenas o trabalho de desviar para o fundo do gol defendido por Andrés Mosquera.

O Timão continuou melhor na partida e ampliou o marcador aos 34 minutos, quando Garro cobrou falta na área e o zagueiro Gustavo Henrique acertou um voleio com a canela para marcar um bonito gol.

Derrota tricolor

Na partida transmitida pela Rádio Nacional , o Fluminense sofreu uma doída derrota de 2 a 1 para o Independiente Rivadavia (Argentina) em pleno estádio do Maracanã. O revés deixou o Tricolor das Laranjeiras em situação complicada na competição continental.

Após a queda em casa, o time comandado pelo técnico Luis Zubeldía ficou na 3ª colocação do Grupo C da Libertadores com apenas um ponto. Já os argentinos, que disputam pela primeira vez a competição continental, lideram a chave com seis pontos.

O Fluminense até deu a impressão de que poderia sair com a vitória ao abrir o placar com apenas dez minutos de bola rolando com o lateral Guilherme Arana. Mas os argentinos mostraram mais vontade e viraram com gols de Sartori, aos 36 do primeiro tempo, e de Arce, aos 6 da etapa final.

Tropeço em casa

Quem também teve uma noite para esquecer nesta quarta foi o Cruzeiro, que, no Mineirão, foi superado por 2 a 1 pela Universidad Católica (Chile). Com a derrota em Belo Horizonte a Raposa ocupa a 3ª posição do Grupo D com três pontos.

Mesmo empurrado por sua torcida, o Cruzeiro viu a equipe chilena abrir o placar aos 28 minutos, com Giani finalizando de cabeça após cobrança de escanteio de Zuqui. A Raposa chegou a igualar o marcador aos 14 da etapa final com Matheus Pereira em cobrança de pênalti, mas a Universidad Católica arrancou a vitória já nos acréscimos com Jimmy Martínez.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 10 horas

NBA: Tiago Splitter, do Portland, é 1º técnico brasileiro nos playoffs

Time da Conferência Oeste volta ao mata-mata após 5 anos de espera
Esportes Há 13 horas

Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique

Brasileiro volta à quadra na quinta contra norte-americano Ben Shelton

 Crédito: Divulgação/Todos Pelo Esporte
Esportes Há 16 horas

Todos Pela Natação: Só para Elas tem apoio da Yakult

O programa que beneficia meninas de 6 a 17 anos será lançado oficialmente no dia 18 de abril, em São Paulo.
Esportes Há 18 horas

Rádio Nacional transmite Fluminense e Independiente Rivadavia

Jogo pela Libertadores será nesta quarta-feira
Esportes Há 1 dia

Seleção brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series

Brasil volta a entrar em ação no sábado para enfrentar o Canadá

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
18° Sensação
0.99 km/h Vento
98% Umidade
100% (2.59mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sexta
26° 14°
Sábado
28° 13°
Domingo
30° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
25° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores
Educação Há 4 horas

Governador Eduardo Leite participa de reunião do Ciclo de Governança para avaliar indicadores da educação no RS
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que amplia controle sanitário sobre importação de cacau da Costa do Marfim
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova endurecimento de pena para preso em saída temporária que agredir mulher
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que autoriza isenção do Imposto sobre Serviços na Copa do Mundo Feminina de 2027

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,08%
Euro
R$ 5,89 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,042,31 +0,47%
Ibovespa
197,737,61 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7002 (15/04/26)
04
15
34
49
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3662 (15/04/26)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias