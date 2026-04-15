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Saúde SC destaca importância da amamentação e capacitação profissional em congresso catarinense

Foto: Divulgação/SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforçou seu compromisso com a proteção da primeira infância durante o VIII Congresso Cat...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/04/2026 às 19h43
Saúde SC destaca importância da amamentação e capacitação profissional em congresso catarinense
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforçou seu compromisso com a proteção da primeira infância durante o VIII Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, realizado nesta quarta-feira, 15 de abril. O evento, que contou com a participação de servidores da Saúde estadual, ocorreu no Auditório Deputada Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis.

Um dos destaques da programação foi a palestra da pediatra Paola Marian Bridi, preceptora do programa de residência médica do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), unidade própria da SES, e Secretaria Geral da Sociedade Catarinense de Pediatria. Ela abordou a prática pediátrica e a avaliação do bebê nas primeiras semanas de vida, fundamentais para o sucesso do aleitamento.

“Focamos na avaliação completa do binômio mãe e bebê. Isso inclui analisar a saúde física e psicológica da mulher, sua rede de apoio e as condições das mamas. Do lado do bebê, observamos a vitalidade, a técnica da mamada — como posicionamento e pega —, além da evolução do peso e diurese”, explica a médica.

Estudos indicam que mais de 80% das mulheres enfrentam algum tipo de dificuldade ao amamentar. Nos últimos anos, a busca por assistência especializada cresceu, tornando a capacitação dos profissionais de saúde um pilar essencial. Segundo especialistas, a maioria dos desafios surge de informações inadequadas ou técnicas incorretas passadas às famílias.

O pediatra Cecim El Achkar, idealizador do evento e presidente da Associação Brasileira de Amamentação, destacou o impacto emocional e social do tema. “Queremos trazer uma nova geração segura por meio da imersão no aleitamento e no aconchego. O olhar da mãe para o bebê cria uma conexão que fortalece a criança, permitindo que criemos indivíduos mais livres, independentes e seguros”, afirma.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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