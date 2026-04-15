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Parceria entre governo do Estado e PUCRS viabiliza salas sensoriais para qualificar a saúde mental no Hospital São Pedro

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quarta-feira (15/4) duas novas salas sensoriais no Hospital Psiquiátrico S...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/04/2026 às 18h38
Parceria entre governo do Estado e PUCRS viabiliza salas sensoriais para qualificar a saúde mental no Hospital São Pedro
Salas foram adquiridas pela PUCRS como contrapartida ao termo de cooperação firmado com a SES para atividades de formação -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quarta-feira (15/4) duas novas salas sensoriais no Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP). Os espaços são voltados ao acolhimento e à regulação de estímulos de pacientes com transtornos mentais graves, especialmente crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). A entrega oficial das salas contou com a presença da nova titular da SES, Lisiane Fagundes.

As salas foram adquiridas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com investimento de R$ 58 mil, como contrapartida ao termo de cooperação firmado com a SES. O acordo prevê a disponibilização dos hospitais próprios do Estado como campos de formação em serviço para estudantes de graduação da universidade, fortalecendo a integração entre ensino e serviço no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Este é um espaço de formação profissional e de cuidado com a população atendida, dentro de uma proposta de reinvenção e reorganização do São Pedro”, reforçou Lisiane. A secretária relembrou ainda que, em 2023, o HPSP encerrou o processo de desinstitucionalização. Com isso, os antigos moradores foram transferidos para serviços residenciais terapêuticos (SRT) ou retornaram para o convívio familiar, recebendo suporte profissional e liberdade, em consonância com a reforma psiquiátrica.

As salas sensoriais são ambientes planejados para atuar sobre estímulos como visão, tato e audição, promovendo conforto, acolhimento e redução do estresse. No contexto da saúde mental, o recurso é considerado um importante dispositivo terapêutico, especialmente para pacientes com maior necessidade de suporte.

Salas sensoriais são espaços planejados para atuar sobre estímulos como visão, tato e audição, promovendo conforto e acolhimento -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Salas sensoriais são espaços planejados para atuar sobre estímulos como visão, tato e audição, promovendo conforto e acolhimento -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

“Essa é uma parceria de grande significado para a PUCRS, pois demonstra o nosso compromisso social e nosso compromisso com a formação profissional dos nossos estudantes na área da saúde mental”, destacou o reitor da instituição, Irmão Manuir Mentges. Desde 2021, cerca de 700 estudantes do curso de psicologia já utilizaram o HPSP como espaço de aprendizagem e formação.

“A parceria com a PUC é muito importante, pois existe uma troca intensa com as equipes, o que exige o aprimoramento para oferecermos melhor qualidade de ensino, além de estimularmos os futuros profissionais para o trabalho no SUS”, avaliou a diretora do Departamento de Gestão dos Hospitais Estaduais, Letícia Ikeda. Segundo ela, o formato de contrapartida também viabilizou a execução do projeto de forma rápida e eficiente.

Maior referência terciária em saúde mental do Rio Grande do Sul, o HPSP atende pacientes de todos os municípios do Estado e concentra seu cuidado em casos de alta complexidade, para os quais a rede de atenção primária e secundária já não apresenta resolutividade. Entre esses usuários estão pessoas com transtornos mentais graves e pacientes com TEA que demandam estratégias especializadas de regulação emocional e sensorial.

Texto: José Luís Zasso/Ascom SES
Edição: Secom

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