Governo do Estado entrega embarcação para reforçar fiscalização ambiental no Rio Grande do Sul

O novo bote inflável, com carreta acoplada e fundo rígido, possui capacidade para sete ocupantes e motor de 110 HP -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou, nesta quarta-feira (15/4), a entrega de uma embarcação, tipo bote náutico, adaptada para o policiamento aquático. O ato ocorreu na sede do Comando de Polícia Ambiental da Brigada Militar, em Porto Alegre, e integra as ações de fortalecimento da fiscalização ambiental e da gestão dos recursos naturais no Rio Grande do Sul.

A embarcação será utilizada em parceria com a Patrulha Ambiental (Patram) para apoiar atividades de fiscalização ambiental, gestão dos recursos pesqueiros, pesquisa científica aplicada, monitoramento da qualidade da água e resposta a emergências. O equipamento amplia a capacidade operacional do Estado em rios, lagos, banhados e áreas alagáveis.

O bote inflável, com carreta acoplada, possui características semelhantes ao modelo NX 620, capacidade para sete ocupantes, fundo rígido e motor de 110 HP. A aquisição foi viabilizada com recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema). Participaram do ato da entrega o secretário-adjunto da Sema, Marcelo Camardelli e o Comandante do 1º Batalhão de polícia ambiental, Tenente Coronel Tiago Carvalho Almeida, entre outras autoridades.

Apoio para pesquisa e conservação

Durante a cerimônia, Camardelli destacou o caráter estratégico do investimento para o fortalecimento das ações institucionais. “Este é um momento importante para a Secretaria, ao concretizarmos um investimento do Estado que se traduz em benefícios diretos para a sociedade, tanto no fortalecimento da fiscalização ambiental quanto no apoio à pesquisa e à conservação de espécies, além de garantir mais segurança às equipes em campo. A atuação em rios, lagos, banhados e áreas alagáveis é fundamental para o controle da pesca, especialmente no combate à captura ilegal de espécies ameaçadas de extinção e na proteção dos ecossistemas aquáticos, onde o acesso embarcado é, muitas vezes, a única forma efetiva de vigilância e monitoramento ambiental”, afirmou.

Atuação em rios, lagos, banhados e áreas alagáveis é fundamental para o controle da pesca e combate à captura ilegal de espécies -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Já o tenente-coronel da Patram, Tiago Almeida, apontou que a aquisição da embarcação será extremamente importante e de grande utilidade para o Comando Ambiental, em atuação conjunta com a Sema. “Nossas ações são integradas e complementares, o que fortalece os resultados na proteção ambiental. Agradeço a confiança no nosso trabalho e a parceria, que possibilitou mais esse avanço e certamente trará impactos positivos para a preservação dos recursos naturais do nosso Estado”, comentou.

A embarcação ficará baseada na sede do Comando de Polícia Ambiental da Brigada Militar, no bairro Navegantes, próxima à ponte móvel do Guaíba, em Porto Alegre. A gestão será compartilhada entre as equipes da Sema e do Comando Ambiental, garantindo o uso integrado e eficiente do equipamento.

Capacidade de resposta ampliada

Além das atividades rotineiras de fiscalização e pesquisa, a importância de embarcações desse tipo tem se mostrado ainda mais evidente diante dos eventos climáticos extremos que vêm atingindo o Rio Grande do Sul. Nesses contextos, o uso de botes é essencial para o resgate de pessoas e animais silvestres, o apoio a ações emergenciais em áreas alagadas e de difícil acesso, a avaliação de impactos ambientais e a coleta de amostras para análise da qualidade da água.