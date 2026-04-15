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NBA: Tiago Splitter, do Portland, é 1º técnico brasileiro nos playoffs

Time da Conferência Oeste volta ao mata-mata após 5 anos de espera

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/04/2026 às 18h04

A simples presença do técnico brasileiro Tiago Splitter, de 41 anos, no comando do Portland Trail Blazers, da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, já era um fato histórico. Afinal, ele é o primeiro profissional do país a ocupar um cargo deste cacife. Na madrugada desta quarta-feira (15), o treinador catarinense adicionou mais um feito à carreira: conduziu o time Trail Blazers à vitória contra o Phoenix Suns por 114 a 110, na casa do adversário, garantindo vaga nos playoffs , o mata-mata do principal campeonato de clubes de basquete do mundo.

O duelo valia a sétima posição da Conferência Oeste e um encontro com o San Antonio Spurs na próxima fase - a equipe do Spurs terminou na vice-liderança da Conferência Oeste. A série melhor de sete jogos começa no próximo domingo (19), às 22h (horário de Brasília) de Brasília, na casa do Spurs, no Texas.

"Não quero falar de mim mesmo, apenas do grupo. É a culminação de um ano difícil, mas eles são muito resilientes. Mostramos isso hoje no último quarto, acreditando em nós mesmos. Estou feliz por eles. Estar nos playoffs é um grande feito para esse grupo", comemorou Splitter após a classificação.

[Post Instagram]

Na partida decisiva, o Blazers chegou a estar 11 pontos atrás no placar no último quarto, mas reagiu na hora mais importante e assegurou a vitória que colocou o time de volta nos playoffs após cinco anos. O ala israelense Deni Avidja foi o grande destaque da equipe, com 41 pontos.

Em outubro de 2025, Splitter estreou como técnico na NBA em um contexto delicado. O técnico do Portland Trail Blazers à época, Chauncey Billups, foi preso após investigação do FBI por envolvimento com um esquema de fraude de jogos de pôquer com participação da máfia. A equipe havia acabado de fazer a primeira partida na temporada 2025-2026. Um dia após assumir o comando do time, o brasileiro estreou com vitória sobre o Golden State Warriors, por 139 a 119.

Tiago Splitter tinha experiência como assistente técnico de outros dois times da NBA, o Brooklyn Nets e o Houston Rockets e, por uma temporada, comandou o Paris Basketball, da França, conquistando os títulos da Liga Francesa e da Copa da França. No Blazers, Splitter herdou um elenco recheado de jovens que nunca havia chegado aos playoffs, o ápice da competitividade da NBA.

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O duelo contra o Phoenix Suns foi válido pelo play-in , mini-torneio que define as duas últimas vagas de cada conferência nos playoffs, no caso a sétima e oitava vagas. Por ter terminado com a sétima melhor campanha da Conferência Oeste na temporada regular, o Suns teve a vantagem de realizar o jogo único em casa, diante do Blazers, que fechou a fase inicial em oitavo. O triunfo da equipe de Splitter a confirmou na sétima vaga, enquanto o Suns terá outra chance de conquistar um lugar nos playoffs, desta vez na oitava posição. Na sexta-feira (17), o time recebe o vencedor do duelo entre Los Angeles Clippers (nono colocado) e Golden State Warriors (décimo), que acontece hoje. A mesma configuração vale para a Conferência Leste.

Curiosamente, o próximo adversário reserva um reencontro especial para Tiago Splitter. O San Antonio Spurs foi a equipe que o ex-pivô brasileiro defendeu por mais tempo na NBA. Em 2014, inclusive, ele se tornou o primeiro jogador do país a conquistar o título da liga dos Estados Unidos, na final contra o Miami Heat. Poucos anos depois, ele deixou as quadras e investiu na carreira de técnico.

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