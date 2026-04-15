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Maternidade Darcy Vargas celebra 79 anos com mais de 360 mil nascimentos e avanços estruturais

Fotos: Divulgação/ SecomReferência estadual em neonatologia e gestação de alto risco, a Maternidade Darcy Vargas (MDV), em Joinville, completa 79 a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/04/2026 às 17h04
Maternidade Darcy Vargas celebra 79 anos com mais de 360 mil nascimentos e avanços estruturais
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/ Secom

Referência estadual em neonatologia e gestação de alto risco, a Maternidade Darcy Vargas (MDV), em Joinville, completa 79 anos de história nesta quinta-feira, 16 de abril. Desde sua fundação, em 1947, a unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) já foi cenário do nascimento de mais de 360 mil catarinenses, consolidando-se como um dos pilares da saúde pública no Norte do estado.

A data é celebrada com importantes investimentos do Governo de Santa Catarina. Desde 2023, a Maternidade Darcy Vargas passa por um amplo cronograma de obras, reformas e revitalizações, com foco na modernização da estrutura, ampliação da capacidade assistencial e melhoria do conforto e acolhimento de pacientes e colaboradores.

“Ao longo de quase oito décadas, a instituição construiu uma trajetória marcada pela excelência assistencial, inovação e compromisso permanente com a vida. A maternidade é referência estadual em áreas estratégicas como o Banco de Leite Humano, o Método Canguru e a assistência a gestantes de alto risco. Também se destaca por sua atuação como hospital-escola e pela formação de profissionais qualificados para o Sistema Único de Saúde”, ressalta o diretor Fábio André Correia Magrini.

Entre os investimentos realizados estão a reforma e ampliação do Banco de Leite Humano, a revitalização da Emergência Obstétrica, a implantação de uma nova sala de ultrassonografia e a criação do Centro de Indução ao Parto Normal e Acolhimento de Cesárea Eletiva. Também integram o pacote a revitalização dos quartos de internação — atualmente em andamento — e a transformação do jardim interno em um espaço sensorial voltado ao bem-estar de gestantes e puérperas.

Na área assistencial, destacam-se ainda a ampliação da Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e da Unidade Canguru, além da implantação de uma nova Central de Resíduos, reforçando as práticas de segurança e sustentabilidade.

Outro avanço importante foi a aquisição da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que passou a integrar a estrutura da MDV. O espaço acolhe mães de recém-nascidos internados na unidade neonatal, oferecendo hospedagem e suporte, fortalecendo o vínculo entre mãe e bebê durante o período de internação.

Pioneirismo e certificações

A Maternidade Darcy Vargas é referência em gestação de alto risco para 26 municípios catarinenses. Abriga o primeiro Banco de Leite Humano de Santa Catarina, reconhecido como Centro de Referência Estadual, e é modelo na aplicação do Método Canguru, estratégia de atenção humanizada ao recém-nascido que estimula o contato pele a pele e o fortalecimento dos vínculos familiares.

Ao longo de sua trajetória, o compromisso com a saúde materno-infantil rendeu à instituição importantes reconhecimentos nacionais e internacionais, como os selos Hospital Amigo da Criança, da Unicef; Maternidade Segura e o 4º Prêmio Professor Galba de Araújo, ambos do Ministério da Saúde; Prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher, como representante da Região Sul, concedido pela Câmara dos Deputados; e a Medalha do Mérito Princesa Dona Francisca, em reconhecimento ao trabalho resiliente durante a pandemia de Covid-19.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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