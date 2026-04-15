Quarta, 15 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Formação prática prepara socorristas para o SAMU

Expansão do serviço reforça necessidade de profissionais qualificados em atendimento pré-hospitalar e preparados para atuar sob pressão em cenários...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/04/2026 às 13h54
Formação prática prepara socorristas para o SAMU
Imagem de Freepik/stefamerpik

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é uma das principais portas de entrada para o atendimento emergencial no Brasil. Com a expansão prevista pelo Ministério da Saúde, que em 2025 anunciou a entrega de 1.500 novas ambulâncias com investimento de R$ 525 milhões, o serviço deve alcançar cobertura populacional de 95,6% e impactar mais de 10 milhões de pessoas.

Dados divulgados pelo portal Folha 360 apontam que, em 2024, o SAMU realizou em média 128,7 atendimentos por dia, totalizando mais de 47 mil ocorrências no ano. Nesse cenário, cresce também o interesse de profissionais da saúde em ingressar no atendimento pré-hospitalar (APH) móvel.

De acordo com Carlos Rodrigues, enfermeiro emergencista e fundador da 22Brasil Socorristas, plataforma que oferece cursos de formação para profissionais de resgate e socorro, o caminho passa por formação acadêmica, registro profissional e capacitação específica em urgência e emergência.

"O ingresso no SAMU ocorre, em geral, por meio de processos seletivos públicos ou concursos realizados por prefeituras ou instituições que administram o serviço. As equipes são compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas, e cada função exige formação específica e registro ativo no respectivo conselho profissional", ressalta.

Segundo o enfermeiro, o diferencial no processo de preparação está no treinamento prático, que contribui para o desenvolvimento de habilidades como tomada de decisão rápida e atuação sob pressão. "Cursos exclusivamente teóricos ou online não conseguem reproduzir a realidade operacional do atendimento móvel. O ambiente do APH é dinâmico, imprevisível e muitas vezes hostil", enfatiza.

"O profissional precisa tomar decisões rápidas, frequentemente com informações limitadas e sob pressão. Por isso, treinamentos presenciais com predominância de prática são fundamentais, pois permitem desenvolver habilidades motoras, raciocínio clínico e organização do atendimento. O curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) presencial, com mais de 200 horas, é obrigatório para entrar no SAMU", completa.

O enfermeiro emergencista Carlos Rodrigues explica que as simulações realistas são ferramentas extremamente importantes na preparação de equipes de emergência, pois reproduzem cenários muito próximos da realidade. "Em eventos como politraumas ou acidentes com múltiplas vítimas, o sucesso depende tanto da técnica quanto da coordenação da equipe. Quando os profissionais treinam juntos em cenários realistas, desenvolvem maior integração e eficiência para atuar nas ocorrências reais", contextualiza.

Entre as competências indispensáveis para atuar no atendimento de APH móvel estão avaliação rápida da cena e da vítima, suporte básico e avançado de vida, manejo inicial do trauma, imobilização e transporte seguro do paciente, além do reconhecimento precoce de situações críticas.

"No campo comportamental, habilidades como calma sob pressão, tomada de decisão rápida, trabalho em equipe, comunicação clara e empatia são consideradas fundamentais", destaca o enfermeiro.

Plataforma de formação

Na 22Brasil Socorristas, os treinamentos são estruturados com foco na realidade operacional. Os cursos são desenvolvidos com predominância de atividades práticas e simulações, permitindo que os participantes vivenciem cenários semelhantes aos enfrentados no dia a dia dos serviços de emergência. Durante as atividades, os alunos treinam situações como acidentes de trânsito, paradas cardiorrespiratórias, emergências clínicas e atendimentos domiciliares.

Para quem deseja seguir carreira no atendimento de APH móvel de urgência, no suporte básico ou avançado de vida, a trajetória inclui formação na área da saúde, capacitação presencial em atendimento pré-hospitalar com carga horária robusta e experiência em ambientes de urgência, como prontos-socorros e unidades de emergência.

"Na prática, os serviços costumam exigir formações presenciais com mais de 200 horas de treinamento, justamente para garantir que o profissional tenha vivenciado simulações, treinamento em equipe e desenvolvimento de habilidades operacionais", afirma o enfermeiro.

Carlos lembra ainda que acompanhar as atualizações das normativas é parte da formação contínua. "Existe expectativa de atualização de diretrizes do sistema de urgência pelo Ministério da Saúde, incluindo a Portaria nº 2049, que poderá trazer novas regras para o funcionamento do serviço e reforçar ainda mais o papel do enfermeiro nas unidades de Suporte Intermediário de Vida. Essa evolução reforça a necessidade de profissionais com formação prática consistente, experiência em campo e atualização constante", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://22brasil.net/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Salas foram adquiridas pela PUCRS como contrapartida ao termo de cooperação firmado com a SES para atividades de formação -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 13 minutos

Parceria entre governo do Estado e PUCRS viabiliza salas sensoriais para qualificar a saúde mental no Hospital São Pedro

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quarta-feira (15/4) duas novas salas sensoriais no Hospital Psiquiátrico S...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Há 47 minutos

Instituições preparam orientações para reforçar pesquisas sobre vapes

Diretrizes foram debatidas em seminário nesta quarta-feira

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Maternidade Darcy Vargas celebra 79 anos com mais de 360 mil nascimentos e avanços estruturais

Fotos: Divulgação/ SecomReferência estadual em neonatologia e gestação de alto risco, a Maternidade Darcy Vargas (MDV), em Joinville, completa 79 a...
Saúde Há 2 horas

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil

Medicamentos Gluconex e Tirzedral não têm garantia de qualidade
Saúde Há 3 horas

Casos de dengue no Brasil caem 75% em 2026

De janeiro a 11 de abril, foram notificados 227,5 mil

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
24° Sensação
1.1 km/h Vento
86% Umidade
100% (0.4mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
27° 15°
Sábado
30° 14°
Domingo
31° 17°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 7 minutos

Senado aprova Odair Cunha para vaga de ministro do TCU
Saúde Há 7 minutos

Parceria entre governo do Estado e PUCRS viabiliza salas sensoriais para qualificar a saúde mental no Hospital São Pedro
Economia Há 7 minutos

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
Câmara Há 7 minutos

Ministro das Comunicações quer fortalecer infraestrutura e ampliar inclusão digital no país
Senado Federal Há 7 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Síria

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,05%
Euro
R$ 5,89 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 394,698,41 +0,62%
Ibovespa
197,737,61 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7001 (14/04/26)
25
39
49
50
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3661 (14/04/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
14
15
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias