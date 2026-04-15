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Rádio Nacional transmite Fluminense e Independiente Rivadavia

Jogo pela Libertadores será nesta quarta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/04/2026 às 10h03

Nesta quarta-feira (15), a Rádio Nacional transmite todas as emoções da partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia. A bola rola diretamente do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30, mas a transmissão da emissora pública começa com um pré-jogo às 21h15.

A partida será válida pela segunda rodada da Copa Libertadores da América de 2026. O confronto transmitido pela Rádio Nacional vale a liderança do Grupo C. Na primeira rodada, o time carioca foi até Caracas, na Venezuela, e empatou em 0 a 0 com o Deportivo La Guaira. Já o Independiente Rivadavia enfrentou o Bolívar e venceu por 1 a 0. Com esses resultados, a equipe argentina aparece na liderança do Grupo C da Libertadores, com três pontos, enquanto o Fluminense divide a vice-liderança.

A transmissão da Rádio Nacional inicia com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto. A narração será de André Luiz Mendes, com Rodrigo Ricardo de comentarista, além de Bruno Mendes na reportagem e plantão da rodada.

A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Copa Libertadores

A Copa Conmebol Libertadores é o principal torneio de clubes da América do Sul, organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Disputada anualmente desde 1960, a competição reúne as equipes mais qualificadas de cada país do continente, definidas por seus desempenhos nas ligas nacionais.

Considerada o equivalente sul-americano da Liga dos Campeões da Europa, a Libertadores consagra o campeão continental, que passa a representar a região no Mundial de Clubes.

Cobertura Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Serviço

Copa Libertadores 2026 – Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG), quarta-feira (15), a partir das 21h15, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS + RNCP e parceiros. Além disso, partida também será transmitida pelo canal da Rádio Nacional no YouTube.

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais:

  • Site: https://radios.ebc.com.br
  • Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr
  • Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv
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  • Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

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  • Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
  • Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional:

  • Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
  • Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
  • São Paulo: FM 87,1 MHz
  • Recife: FM 87,1 MHz
  • São Luís: FM 93,7 MHz
  • Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
  • Alto Solimões: FM 96,1 MHz

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