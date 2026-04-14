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João Fonseca vence estreia em Munique e disputa oitavas nesta quarta

Brasileiro reencontra francês Arthur Rinderknech a partir das 6h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/04/2026 às 19h53

Estreia vitoriosa em clima de revanche. Foi assim a classificação do tenista brasileiro João Fonseca às oitavas de final do ATP 500 de Munique (Alemanha). O carioca de 19 anos avançou após derrotar pela primeira vez na carreira o chileno Alejandro Tabilo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-1) e 6/3. O triunfo ocorre quase dois meses após o chileno ter eliminado Fonseca na primeira rodada do ATP 250 de Buenos Aires, no qual busca o bicampeonato. Antes, Tabilo já havia superado o brasileiro nas quartas do ATP 250 de Bucareste (Hungria).

O carioca volta a competir às 6h (horário de Brasília) desta quarta (15). Atual número 35 do mundo, Fonseca reencontrará o francês Arthur Rinderknech (26º no ranking) e sétimo favorito ao título de Munique. Os dois duelaram na semana passada na segunda rodada do Masters 1000 de Mônaco, com vitória do brasileiro por 2 sets a 1.

O ATP de Munique é um dos torneios preparatórios para Roland Garrros (França), o segundo Grand Slam do ano. Fonseca busca chegar ao 32º lugar antes de corte do ranking do torneio parisiense, programado para maio. O corte costuma ocorrer seis semanas antes da competição.

Bia Haddad interrompe jejum de vitórias

A paulista Beatriz Haddad Maia cravou hoje a primeira vitória em estreias de simples desta temporada. Foi o primeiro triunfo sob comando de seu novo técnico, o espanhol Carlos Martinez Comet. Cabeça de chave 1 do WTA 125 de Oeiras (Portugal) , Bia avançou às oitavas após superar a anfitriã Francisca Jorge por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), interrompendo quase sete meses sem vitórias.

Ex-top 10 e atual 69ª no ranking, Bia volta à quadra na quinta (16) contra a polonesa Maja Chwalinska (129ª). O horário da partida ainda não foi definido.

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