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Vistagauchense Gabriela Galli Eich conquista o 1º lugar no Chapecó Fight

O Chapecó Fight foi o palco da primeira de muitas vitórias para Gabriela, que agora se prepara para novos desafios.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações ASCOM Vista Gaúcha
14/04/2026 às 19h49 Atualizada em 14/04/2026 às 19h54
Vistagauchense Gabriela Galli Eich conquista o 1º lugar no Chapecó Fight
(Foto: Divulgação)
A jovem atleta, com apenas 14 anos, impressiona ao vencer sua primeira competição de Muay Thai em um evento de grande destaque no Sul do Brasil
A vistagauchense Gabriela Galli Eich, de 14 anos, fez história no último sábado, 11 de abril, ao conquistar o 1º lugar na categoria até 65kg, no 13ª Chapecó Fight, em Chapecó (SC), um dos maiores eventos de artes marciais da região Sul. A competição, que reuniu atletas de diferentes níveis, foi marcada por combates intensos nas modalidades de Muay Thai e Boxe. Para Gabriela, esta foi sua estreia em campeonatos e a vitória superou suas expectativas.
 
"Minha preparação foi muito difícil, fiquei dois meses treinando intensamente. A luta foi ótima, consegui impor bem o meu jogo. Quero agradecer a Deus, ao meu mestre e à minha família, que sempre acreditaram em mim. Graças a Deus, consegui trazer esse mérito para Vista Gaúcha e espero que minha vitória sirva de exemplo para outros adolescentes e mulheres que querem começar nas artes marciais, seja para defesa pessoal ou para a vida", afirmou a jovem atleta.
 
O professor Guilherme da Silva, mestre de Muay Thai da equipe GMT e responsável pelos treinos de Gabriela, falou sobre o desempenho da atleta: "Gabriela é extremamente talentosa e dedicada. Ela se empenhou ao máximo na preparação para o campeonato, e foi recompensada com a vitória. Ela conquistou os três rounds da adversária e, para mim, é um orgulho vê-la alcançar esse resultado. Ela tem muito talento e, com certeza, muitos outros campeonatos virão", destacou Guilherme.
 
O Chapecó Fight foi o palco da primeira de muitas vitórias para Gabriela, que agora se prepara para novos desafios. A atleta se tornou uma inspiração para outros jovens e mulheres que buscam no esporte uma forma de superação e autoconfiança.





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