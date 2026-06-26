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Hospital faz caminhada por 300 transplantes renais

Ação reforçou a importância da doação de órgãos e reuniu pacientes transplantados, profissionais de saúde e instituições parceiras.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/06/2026 às 18h35
Hospital faz caminhada por 300 transplantes renais
Antônio Lima - Divulgação/Secom

O Hospital Delphina Aziz (Manaus/AM), com 362 leitos, administrado desde 2019 pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), promoveu uma caminhada em celebração aos mais de 300 transplantes de rim realizados pelo hospital, reunindo pacientes transplantados, familiares, acompanhantes, equipe multiprofissional e representantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

A ação, realizada na Vila Olímpica de Manaus, na segunda quinzena de junho, contou com participação de profissionais de saúde, representantes da Central Estadual de Transplantes e do Instituto de Apoio e Assistência em Transplantes do Amazonas (Iaatam).

No local, os participantes também tiveram acesso às atividades de alongamento e orientação física pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) do Amazonas. A SES-AM disponibilizou ainda ambulância e equipe multiprofissional para prestar assistência aos participantes durante o evento.

"Isso (300 transplantes) é fruto de trabalho e de trazer tecnologia para o nosso estado. Estamos intensificando os trabalhos para que a gente possa avançar no sistema de saúde", destacou o governador Roberto Cidade, que esteve acompanhado da primeira-dama Thaisa Cidade, presidente de honra do Fundo de Promoção Social (FPS).

A iniciativa teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos, gesto que pode salvar e transformar a vida de pacientes que aguardam por um transplante.

A ação contou com a participação de pacientes transplantados, profissionais de saúde, representantes da Central Estadual de Transplantes e do Instituto de Apoio e Assistência em Transplantes do Amazonas (Iaatam), em um momento de celebração pelas vidas transformadas por meio da doação de órgãos.

A médica veterinária Victoria Pacheco, 25, foi uma das participantes da caminhada. Ela, que passou por um transplante de rim, destacou a importância do apoio da rede pública estadual de saúde nesse processo.

"Eu sou muito feliz por ter sido transplantada na rede pública. Uma oportunidade incrível porque é realidade aqui no nosso estado, graças ao governo (do Amazonas). E esse momento é de muita felicidade e gratidão ao comemorarmos esse marco de 300 transplantes em menos de três anos. É com uma imensa gratidão no meu coração que eu me sinto muito feliz por isso", declarou Victoria Pacheco.

O autônomo Alzomir Ferreira, 61, foi um dos primeiros transplantados de fígado, em 2025, na rede estadual. Para ele, essa caminhada representou qualidade de vida. "Eu estou muito bem com esse transplante. Passei cinco anos doente, mas agora eu estou bem e ando por todo lugar. E caminhando, eu sei que eu estou bem, graças a Deus", enfatizou.

Avanço dos transplantes no Amazonas

O primeiro transplante renal com doador vivo, realizado no Hospital Delphina Aziz, foi feito em 5 de julho de 2023. E o primeiro procedimento com doador falecido foi realizado em 29 de junho de 2024, marcando um avanço na capacidade técnica da unidade e consolidando os investimentos realizados pelo Governo do Amazonas para fortalecer a rede estadual de saúde.

Em novembro de 2025, o hospital retomou os transplantes hepáticos após receber habilitação do Ministério da Saúde para realizar o procedimento de alta complexidade. Com isso, a unidade tornou-se o primeiro hospital da rede pública estadual a realizar transplantes de fígado após uma década sem o serviço no Amazonas.

Desde a retomada dos transplantes na rede pública estadual, o Hospital Delphina Aziz já realizou 311 procedimentos, sendo 284 transplantes renais e 27 hepáticos, consolidando-se como referência regional na área.

Referência em alta complexidade

Referência em transplantes renais e hepáticos no Amazonas, o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz também realiza procedimentos de média e alta complexidade, como implantes cocleares, cirurgias especializadas e exames diagnósticos avançados. A unidade abriga ainda o maior Parque Diagnóstico da Região Norte.

Inaugurado em 2014, inicialmente com atendimento de urgência e emergência, o hospital passou por uma ampla expansão a partir de 2019. O número de leitos cresceu de 35, em 2018, para os atuais 362, representando um aumento de 908,6% na capacidade instalada e ampliando significativamente o acesso da população amazonense aos serviços de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

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