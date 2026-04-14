Badesul e BRDE impulsionam e apoiam nova edição do Invest Match com foco no fortalecimento do ecossistema de inovação no RS

O ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul deu mais um passo importante nesta terça-feira (14/4) com o lançamento da nova edição do Invest Match , programa que conecta startups gaúchas em fase de crescimento a investidores interessados em aportar recursos. A cerimônia ocorreu no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, e contou com a participação ativa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Badesul Desenvolvimento, instituições financeiras vinculadas ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Em sua terceira edição, o Invest Match vai selecionar 30 startups, que terão acesso a um processo estruturado de capacitação e a rodadas de negócios com fundos de investimento, com possibilidade de captação entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões.

As inscrições estão abertas até 25 de maio, no site do Instituto Caldeira e podem ser feitas de forma gratuita. A expectativa é que os projetos selecionados sejam anunciados em junho. O início das atividades do programa também ocorre neste mês, enquanto a etapa dematchmaking(rodadas de negócios entre startups e fundos) está prevista para 24 de setembro, com a divulgação dos resultados finais em novembro.

Políticas públicas impulsionam inovação no Estado

De acordo com o titular da Sedec, Leandro Evaldt, a participação do Badesul e do BRDE reforça o compromisso com políticas públicas voltadas ao fortalecimento do ambiente de inovação, à atração de investimentos e à geração de emprego e renda. “Ao aproximar capital, conhecimento e empreendedores, o Invest Match contribui para acelerar o crescimento de empresas de base tecnológica, ampliar a competitividade da economia gaúcha e posicionar o Rio Grande do Sul como um polo cada vez mais relevante no cenário nacional de inovação”, destaca.

Durante o evento de lançamento, o BRDE foi representado pelo chefe do Departamento de Parcerias e Inovação, Marcelo do Canto, reforçando o papel do banco no estímulo a iniciativas que ampliem o acesso das empresas inovadoras ao mercado financeiro. Já o Badesul, parceiro do programa desde as primeiras edições, também marcou presença e destacou o impacto positivo da iniciativa para o desenvolvimento econômico do Estado.

Na avaliação do presidente do Badesul, Robson Ferreira, os números das edições anteriores demonstram a relevância do programa. Em 2025, foram 215 startups inscritas, de 28 municípios, com 30 selecionadas, seis fundos participantes e 145 rodadas de negócios realizadas. “Acreditamos que mais recursos possam chegar às mãos de quem está preparado para tornar o Rio Grande do Sul referência em inovação”, afirmou.

Apresentação a investidores e diferencial na tomada de decisão

Um dos destaques da programação foi a palestra com Marcelo Ciampolini, sócio do fundo global de capital de risco Antler, que compartilhou a visão dos investidores e explicou os principais critérios de avaliação de startups em fase de captação. A agenda do Invest Match segue ao longo dos próximos meses comroadshows(eventos itinerantes de apresentação a investidores) pelo interior do Estado, passando por cidades como Pelotas, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Ijuí, Santa Maria e Passo Fundo, com encontros que combinam a apresentação da iniciativa e mentorias coletivas voltadas à captação de investimentos.

Para o diretor de Inovação e Mercado do Badesul, Elias Rigon, o programa cumpre um papel estratégico ao preparar as empresas para receber investimentos e expandir seus negócios. Segundo ele, a iniciativa também cria um caminho para que essas startups se tornem, no futuro, clientes do próprio Badesul, que atua como agência de fomento em todas as etapas do desenvolvimento empresarial.

Criado com o objetivo de reduzir uma das principais barreiras enfrentadas por startups — o acesso qualificado a investidores —, o Invest Match se diferencia por oferecer suporte completo na construção dodata room, conjunto estruturado de informações essenciais para a tomada de decisão dos fundos de investimento. Nas duas edições anteriores, o programa somou 373 startups inscritas, 246 rodadas de negócios e a participação de 42 fundos de investimento.

Para participar do programa, é ideal que as startups estejam operacionais e em crescimento, tenham CNPJ no Estado do Rio Grande do Sul, contem com clientes ativos e faturamento recorrente e estejam em busca de investimento para acelerar sua expansão. O Invest Match é liderado pelo Instituto Caldeira, em parceria com a Numerik, e reúne ainda o apoio da Secretaria Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), do Sebrae-RS, South Summit, Reginp e Pacto Alegre.