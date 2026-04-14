EBC e Esporte iniciam articulação para Copa do Mundo Feminina 2027

Nesta terça-feira (14), ocorreu o primeiro encontro voltado à construção da estratégia de comunicação da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027, que será realizada no Brasil. A reunião foi articulada pela Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027 (Secopa27), do Ministério do Esporte.

A iniciativa marca o início de uma agenda contínua de alinhamento entre órgãos do governo do Brasil e parceiros institucionais.

“É um momento fundamental para pensarmos a comunicação estratégica da Copa, tendo como centro o legado social, o desenvolvimento do esporte e as oportunidades que vamos construir até a realização do torneio, tanto no Brasil quanto internacionalmente”, afirmou a secretária Extraordinária para a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027 (Secopa27), Juliana Agatte.

O encontro reforçou que a abordagem comunicacional do torneio será guiada por uma visão ampliada, que ultrapassa a dimensão esportiva. A proposta é valorizar impactos duradouros, como inclusão, igualdade de gênero e fortalecimento do futebol feminino.

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A presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , Antônia Pellegrino, destacou o papel da comunicação pública nesse processo, com ênfase na ampliação da visibilidade da modalidade e na promoção de iniciativas com impacto social.

“Entre as nossas prioridades da EBC estão ampliar a presença do futebol feminino nas transmissões públicas, fortalecer parcerias com entidades do setor esportivo e também desenvolver campanhas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, utilizando o esporte como uma ferramenta de mobilização social”, afirmou Pellegrino.

Antonia Pellegrino relatou as experiências recentes da empresa em ações de conscientização, que podem servir de referência para iniciativas futuras ligadas ao torneio.

A TV Brasil , emissora pública da EBC , tornou-se a "tela do futebol feminino" por transmitir há três anos consecutivos as principais competições nacionais da modalidade, incluindo Séries A1, A2, A3 e categorias de base. É o maior pacote de transmissões do futebol feminino da TV aberta desde 2024 .

Em 2025, houve um aumento de 25% da audiência dos jogos, mostrando que a aposta da TV pública no futebol feminino é também uma forma de popularização do esporte.

Em março, a EBC em parceria com a Petrobras lançou o Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas, premiação que nasce com o propósito de ser o principal reconhecimento anual do futebol feminino brasileiro, unindo excelência esportiva, fortalecimento institucional e compromisso social. Também foi lançada no mesmo dia a campanha Feminicídio Nunca Mais , com foco na conscientização e prevenção da violência contra mulheres e meninas. Participam da campanha, ex-atletas como Raí.

Integração

Participaram do encontro desta terça-feira a Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo Feminina 2027 (Secopa27), do Ministério do Esporte; a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR); a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ; a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

A atuação conjunta é considerada estratégica para alinhar narrativas, fortalecer a imagem do Brasil no exterior e engajar a população.

Outro ponto definido foi a realização de encontros semanais para criar um espaço permanente de coordenação entre as instituições responsáveis pela preparação do país para o campeonato.

* Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério do Esporte