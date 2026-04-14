Clube de badminton apoiado pelo governo do Estado sedia um dos mais importantes eventos nacionais da modalidade

Recreio da Juventude é um dos beneficiados pelo Programa Pró-Esporte RS, o que favorece desempenho de seus atletas -Foto: Marcelo Rocha

O Recreio da Juventude, clube de Caxias do Sul, recebe, de quarta-feira (15/4) até domingo (19/4), a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Badminton. Desde o começo de 2025, Recreio é um dos beneficiados pelo Programa Pró-Esporte RS, do governo do Estado, com um aporte de mais de R$ 190 mil para o Projeto Badminton - Futuro Olímpico 2026. Além disso, a atleta do clube Maria Júlia Nascimento recebe o Bolsa-Atleta RS, na categoria Rendimento Internacional, cujo valor mensal é de R$ 2 mil.

O evento que ocorrerá no clube da Serra Gaúcha é um dos mais importantes da modalidade no país. A competição reunirá cerca de 530 atletas de todo o Brasil, sendo 61 do Recreio da Juventude – de diferentes faixas etárias, das categorias de base ao profissional –, com apoio do Estado. Os principais representantes do Recreio da Juventude no torneio são Donnians Oliveira e Renan Rosa de Melo, no masculino; e Maria Júlia e Luisa Bueno da Rocha, no feminino.

Futuro Olímpico 2026

O projeto contemplado pelo Pró-Esporte RS, Badminton - Futuro Olímpico 2026, visa fortalecer o desenvolvimento da modalidade, capacitando os atletas, por meio de treinamentos e logística de qualidade, para participar dos principais torneios das Américas.

“O Pró-Esporte RS tem papel fundamental no desenvolvimento da modalidade, possibilitando que os atletas tenham condições de treinamento e logística para participar de competições de alto nível, como os principais torneios das Américas. Dessa forma, consolidamos o Estado e o clube como uma referência nacional na modalidade", destaca o coordenador de projetos do Recreio da Juventude, Maicon Marcolin.

Com o projeto, os atletas do Recreio da Juventude que disputam a categoria principal terão a oportunidade de evoluir, participando de grandes torneios da Confederação Pan-Americana de Badminton e somando pontos nos rankings nacional e internacional. Esses pontos fazem parte dos critérios para compor a Seleção Brasileira da modalidade e podem levar os competidores aos próximos Jogos Olímpicos.

A participação em campeonatos pan-americanos – como o Peru Internacional, o Costa Rica Future, o México Challenger e o Brasil Open – estão contemplados pelo projeto apoiado pelo governo do Estado. A perspectiva é que o badminton do Recreio brigue por medalhas e, assim, que os atletas possam ter chances de disputar os próximos Jogos Olímpicos.

Referência na modalidade e casa de grandes atletas

O Recreio da Juventude vem se consolidando como uma referência nacional, com atletas participando de competições internacionais e atraindo talentos de outras regiões do país em busca de estrutura e desenvolvimento. O projeto reforça esse posicionamento ao oferecer condições adequadas de treinamento e participação em torneios importantes.

Maria Júlia Nascimento é um dos destaques do clube -Foto: Divulgação SEL

“Esse movimento não só fortalece o clube e a modalidade, como também contribui para posicionar o Rio Grande do Sul como referência no badminton, movimenta a economia local e amplia a visibilidade do Estado em nível nacional e internacional", destaca Marcolin.

Prova da força do Rio Grande do Sul nesse cenário é Maria Júlia. Natural de Teresina, no Piauí, a atleta ganhou destaque na modalidade e foi atraída pela estrutura oferecida pelo clube de Caxias do Sul. Ela conta com outro benefício garantido pela SEL, o Bolsa-Atleta RS. Maria Júlia recebe, mensalmente, R$ 2 mil pelo programa, o que a ajuda a seguir competindo e a conquistar resultados.

“O Bolsa-Atleta tem muita importância para mim, pois utilizo o benefício para pagar a moradia e minha alimentação”, conta Maria Júlia. “Minhas expectativas para o CBI são as melhores, venho treinando bastante e vou colocar todo esse trabalho em quadra, ainda mais por ser um campeonato em casa.”

Modalidade em crescimento e força do RS no esporte

Este é o terceiro projeto da modalidade no qual o clube da Serra Gaúcha recebe apoio do governo do Estado, via SEL, com um valor de R$ 650 mil. Os recursos contemplam os projetos Badminton - Futuro Olímpico, Badminton Base Forte, Futuro Olímpico, e o atual, Badminton - Futuro Olímpico 2026. Atualmente, o badminton no Rio Grande do Sul recebe aporte de R$ 370 mil do governo do Estado, sendo R$ 300 mil do Pró-Esporte RS e R$ 70 mil do Bolsa-Atleta RS.

“A inclusão de modalidades menos populares no apoio do Estado é essencial para ampliar oportunidades e fortalecer o esporte como um todo. O badminton, por exemplo, é uma modalidade olímpica em crescimento no Brasil e que já apresenta alto nível competitivo”, salienta Marcolin.

Sobre o Pró-Esporte RS

O Pró-Esporte RS é o programa de incentivo ao esporte do governo do Estado, viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A iniciativa permite captar recursos via patrocínio incentivado por ICMS. Desde 2019, mais de R$ 170 milhões foram destinados a projetos esportivos e paradesportivos em diversas modalidades.

Na primeira janela de 2026, o programa registrou recorde de inscrições. Ao todo, foram 839 projetos inscritos, o maior volume já alcançado em uma janela.



Sobre o Bolsa-Atleta RS



Desde sua criação, em 2023, o Programa Bolsa-Atleta RS já investiu mais de R$ 9 milhões em benefícios mensais, divididos em valores de até R$ 875 para a modalidade escolar; até R$ 2,5 mil para a categoria Rendimento; e R$ 5 mil para atletas olímpicos e paralímpicos. Antes de 2019, os atletas não recebiam incentivos mensais em forma de bolsas.