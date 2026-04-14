Dia da Família na Escola reúne 1,5 mil pessoas nos Cedups agrotécnicos e Casas Familiares

Casa Familiar Rural de Xaxim reuniões famílias para fortalecer ensino agrotécnico – Foto: Divulgação/Epagri

O sábado, 11, foi Dia da Família na Escola, ação pedagógica da Secretaria de Estado da Educação com foco na integração entre escolas da rede estadual de ensino e comunidade. A Epagri não ficou de fora e mobilizou cerca de 1,5 mil pessoas que participaram da ação nos Centros de Educação Profissional (Cedups) agrotécnicos e nas Casas Familiares Rurais (CFRs), cujas gestões compartilha com a Secretaria.

“A iniciativa tem como objetivo fortalecer a integração entre escola e família, incentivando a participação ativa dos responsáveis no processo educativo e contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes”, descreve Darci Pitton Filho, Gerente Estadual de Ensino Agrotécnico da Epagri. Nesse sentido, a programação – que envolveu famílias, estudantes, docentes, gestores, coordenadores e demais servidores – contou com visitas às unidades, palestras, apresentações de atividades pedagógicas, diálogo com as famílias, gincanas, inaugurações de obras, entrega de equipamentos e interação entre os participantes.

“A ação também deu visibilidade ao modelo de formação adotado pela Epagri nos Cedups agrotécnicos e CFRs, que integra ensino agrotécnico, pesquisa agropecuária e extensão rural, com acompanhamento das famílias, fortalecendo o processo educativo voltado ao meio rural”, ressalta Darci. O gerente afirma que, para a Epagri, o evento representou um importante momento de aproximação com a comunidade escolar. “Durante as atividades, foi possível socializar melhorias realizadas nas unidades e apresentar as estratégias de ensino desenvolvidas no âmbito do ensino agrotécnico”, relata.

O Dia da Família na Escola foi realizado no Cedups agrotécnicos Caetano Costa , em São José do Cerrito; Getúlio Vargas, em São Miguel do Oeste; e Vidal Ramos, em Canoinhas. Também promoveram o encontro as Casas Familiares Rurais de Armazém, Xaxim, Quilombo, Saudades, Modelo, Iporã do Oeste, Guaraciaba e São José do Cedro. As demais unidades realizarão o Dia da Família na Escola em data posterior, conforme organização interna.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Dia da Família na Escola integra o calendário letivo e possui caráter pedagógico, sendo uma importante ferramenta de fortalecimento da parceria entre escola e família. A expectativa é que a iniciativa continue sendo ampliada nos próximos anos, fortalecendo a participação das famílias e contribuindo para a qualidade da formação dos estudantes.

Por: Gisele Dias, jornalista Epagri

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