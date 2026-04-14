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Leite e Gabriel empossam Artur Lemos na nova Secretaria Extraordinária Geral de Governo e Ranolfo Vieira Júnior na Casa Civil

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza empossaram, nesta terça-feira (14/4), em solenidade no Palácio Piratini,Artur Lemos e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/04/2026 às 14h18
Leite e Gabriel empossam Artur Lemos na nova Secretaria Extraordinária Geral de Governo e Ranolfo Vieira Júnior na Casa Civil
Leite e Gabriel, ao centro, dão posse a Ranolfo (E) e Lemos (D) para reforçar capacidade de concretizar entregas para o Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza empossaram, nesta terça-feira (14/4), em solenidade no Palácio Piratini,Artur Lemos e Ranolfo Vieira Júnior como titulares da nova Secretaria Extraordinária Geral de Governo e da Casa Civil, respectivamente.

Secretário-chefe da Casa Civil nos últimos cinco anos, Lemos passa a comandar a recém-criada Secretaria Extraordinária Geral de Governo, que fará o assessoramento superior e direto ao governador, com a finalidade de coordenar, integrar e supervisionar as ações de caráter prioritário e transversal dentro do governo.

A Casa Civil, por sua vez, terá como titular o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, que estava na diretoria de operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), instituição que também presidiu.

“Vamos trabalhar intensamente até o último dia do mandato para entregar tudo o que o Rio Grande merece
“Vamos trabalhar intensamente até o último dia do mandato para entregar tudo o que o Rio Grande merece", afirmou o governador. -Foto: Vitor Rosa/Secom

Durante a cerimônia de posse, Leite enalteceu a competência de Ranolfo e de Lemos e garantiu que esse movimento busca reforçar a capacidade do Estado de concretizar as entregas previstas. “Vamos trabalhar intensamente até o último dia do mandato para entregar tudo o que o Rio Grande merece. Para isso, estamos fazendo esse ajuste no núcleo central de governo. A Casa Civil é o coração político do governo e agora desdobramos essa tarefa com a Secretaria Extraordinária Geral de Governo, que vai olhar para dentro e acompanhar ainda mais de perto todos os nossos projetos, orientando e apoiando as secretarias e retirando obstáculos para garantir todas as entregas. Artur Lemos já demonstrou toda a sua habilidade e capacidade para exercer esse papel essencial. Já a Casa Civil é assumida pelo ex-governador Ranolfo, que conhece muito bem o governo, tem boa relação com todas as instituições e grande respeitabilidade, lealdade e capacidade de articulação”, afirmou.

Entre as missões determinadas pelo governador estão articulação politica, orientação às secretarias eacomnhamento de projetos -Foto: Vitor Rosa/Secom
Entre as missões determinadas pelo governador estão articulação politica, orientação às secretarias eacomnhamento de projetos -Foto: Vitor Rosa/Secom

Ranolfo destacou a Casa Civil como um instrumento para a busca de convergência e de fluidez para as definições importantes que impactam a população. “Volto ao governo com o coração sereno e com o profundo senso de responsabilidade que esse espaço exige, no centro das decisões que moldam a vida das pessoas. Aceitei essa missão com humildade, senso de dever e disposição integral para servir ao povo gaúcho”, disse.

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Lemos apontou que a Secretaria Geral nasce com a missão de ampliar a capacidade de articulação estratégica para avançar em ações prioritárias do governo. “Ela não é uma pasta que compete com as secretarias finalisticas, ela é uma pasta que potencializa, costura, desobstrui e dá velocidade para as ações”, enfatizou.

Texto: Thamiris Mondin/Secom
Edição: Secom

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