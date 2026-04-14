Mutirão de limpeza do Rio Uruguai chega à 8ª edição

A oitava edição do mutirão binacional de limpeza do Rio Uruguai está marcada para o dia 3 de maio, com concentração das atividades na cidade de El Soberbio. A iniciativa envolve a participação de voluntários, entidades e empresas em um esforço conjunto voltado à preservação ambiental e ao fortalecimento da integração entre os dois países.

As atividades começam às 8 horas da manhã, quando as equipes partem para a coleta de resíduos ao longo do rio. O ponto de chegada das embarcações será o Porto do Zeca, localizado em frente à Prainha do Cascalho, local definido como base da operação.

Conforme o organizador Cuca Granch, o envolvimento da população é essencial para o sucesso da ação. Ele reforça o convite, especialmente aos donos de embarcações, para colaborarem no recolhimento do lixo ao longo do trajeto.

Além do trabalho prático, o evento demonstra avanços significativos desde sua criação. Na primeira edição, realizada em Esperança do Sul, foram recolhidas cerca de seis toneladas de resíduos, em parceria com a SEMA. Desde então, os números vêm apresentando queda progressiva.

Segundo a organização, essa redução está diretamente ligada à conscientização ambiental promovida pela iniciativa, que incentiva a população a adotar práticas mais responsáveis e evitar o descarte irregular de lixo.

Na edição mais recente, foram recolhidas aproximadamente uma tonelada de resíduos, evidenciando a evolução dos resultados e o impacto positivo do projeto ao longo dos anos.

A ação também inspira atividades educativas. Em El Soberbio, por exemplo, os materiais coletados foram levados até escolas, onde serviram como ferramenta de conscientização para estudantes sobre a origem do lixo e a importância da preservação ambiental.

Integrando a programação, no dia 2 de maio acontece a sexta edição da Festa Provincial da Biodiversidade e do Ecoturismo, ampliando as atividades e reforçando o compromisso com a proteção do Rio Uruguai. A organização convida toda a comunidade e instituições a participarem, destacando a relevância da conservação ambiental para as futuras gerações.

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