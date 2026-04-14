Terça, 14 de Abril de 2026
17°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mutirão de limpeza do Rio Uruguai chega à 8ª edição

Ação reúne voluntários do Brasil e da Argentina e apresenta resultados positivos ao longo dos anos

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província / Jornal O Celeiro
14/04/2026 às 13h51
Mutirão de limpeza do Rio Uruguai chega à 8ª edição
(Foto: Organização)

A oitava edição do mutirão binacional de limpeza do Rio Uruguai está marcada para o dia 3 de maio, com concentração das atividades na cidade de El Soberbio. A iniciativa envolve a participação de voluntários, entidades e empresas em um esforço conjunto voltado à preservação ambiental e ao fortalecimento da integração entre os dois países.

As atividades começam às 8 horas da manhã, quando as equipes partem para a coleta de resíduos ao longo do rio. O ponto de chegada das embarcações será o Porto do Zeca, localizado em frente à Prainha do Cascalho, local definido como base da operação.

Conforme o organizador Cuca Granch, o envolvimento da população é essencial para o sucesso da ação. Ele reforça o convite, especialmente aos donos de embarcações, para colaborarem no recolhimento do lixo ao longo do trajeto.

Além do trabalho prático, o evento demonstra avanços significativos desde sua criação. Na primeira edição, realizada em Esperança do Sul, foram recolhidas cerca de seis toneladas de resíduos, em parceria com a SEMA. Desde então, os números vêm apresentando queda progressiva.

Segundo a organização, essa redução está diretamente ligada à conscientização ambiental promovida pela iniciativa, que incentiva a população a adotar práticas mais responsáveis e evitar o descarte irregular de lixo.

Na edição mais recente, foram recolhidas aproximadamente uma tonelada de resíduos, evidenciando a evolução dos resultados e o impacto positivo do projeto ao longo dos anos.

A ação também inspira atividades educativas. Em El Soberbio, por exemplo, os materiais coletados foram levados até escolas, onde serviram como ferramenta de conscientização para estudantes sobre a origem do lixo e a importância da preservação ambiental.

Integrando a programação, no dia 2 de maio acontece a sexta edição da Festa Provincial da Biodiversidade e do Ecoturismo, ampliando as atividades e reforçando o compromisso com a proteção do Rio Uruguai. A organização convida toda a comunidade e instituições a participarem, destacando a relevância da conservação ambiental para as futuras gerações.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Meio ambiente Há 8 horas

Governo do Estado amplia monitoramento da qualidade do ar com novas estações integradas à Rede Ar do Sul

O governo do Estado ampliou o monitoramento da qualidade do ar no Rio Grande do Sul, com a entrada em operação de novas estações integradas à Rede ...

 (Foto: Ascom / Prefeitura de Três Passos)
Meio Ambiente Há 6 dias

Vistoria descarta presença de serpentes em área escolar de Três Passos

Ação preventiva foi realizada após relatos e reforça orientações à comunidade

 Gabriel destacou relevância do fundo para garantir estrutura, planejamento e continuidade dos serviços de proteção aos animais -Foto: Joel Vargas/Arquivo GVG
Meio ambiente Há 1 semana

Assembleia Legislativa aprova criação do Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos proposto pelo Estado

O governo do Estado conquistou, nesta terça-feira (7/4), na Assembleia Legislativa, a aprovação do Projeto de Lei 291/2025, que propõe a criação do...

 Programação inclui apresentações da Divisão de Proteção e Defesa dos Animais da Sema -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado promove 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais para fortalecer políticas públicas de proteção

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove o 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais. A ativid...

 Ao longo da semana, o grupo participará de atividades de integração e treinamentos conduzidos pelos departamentos da Fundação -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado reforça equipe na Fepam com novos concursados e destaca compromisso com continuidade do trabalho ambiental

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), recebeu, nesta segunda-feira (6...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 29°
24° Sensação
1.27 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
25° 18°
Quinta
25° 17°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 14°
Domingo
30° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 2 minutos

CPI do Crime Organizado termina sem relatório final
Justiça Há 2 minutos

Fachin repudia pedido de indiciamento de ministros da Corte pela CPI
Tecnologia Há 18 minutos

Soprano encerra a Feicon 2026 com novidades
Esportes Há 18 minutos

João Fonseca vence estreia em Munique e disputa oitavas nesta quarta
Senado Federal Há 18 minutos

Camilo Santana destaca novo PNE com metas para a próxima década

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,05%
Euro
R$ 5,89 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 392,221,81 +1,27%
Ibovespa
198,657,33 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7000 (13/04/26)
20
30
53
56
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3660 (13/04/26)
01
02
05
06
07
08
10
11
12
14
17
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias