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Hospitais da rede estadual recebem 58 ventiladores para reforçar atendimento intensivo

Foto: Divulgação/SESO Governo do Estado entregou 58 ventiladores pulmonares para pacientes adultos a hospitais da rede própria da Secretaria de Est...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
14/04/2026 às 12h33
Hospitais da rede estadual recebem 58 ventiladores para reforçar atendimento intensivo
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SES

O Governo do Estado entregou 58 ventiladores pulmonares para pacientes adultos a hospitais da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), reforçando a estrutura de cuidado intensivo. A iniciativa amplia a capacidade de suporte respiratório e a assistência em casos críticos. O Estado investiu mais de R$ 5,7 milhões na aquisição dos aparelhos.

“Essa entrega representa um avanço importante na qualificação da rede hospitalar. Estamos fortalecendo a capacidade de resposta das unidades, especialmente nas UTIs, garantindo mais segurança e suporte adequado aos pacientes em estado crítico. Investir em tecnologia é investir diretamente na vida das pessoas e na eficiência do sistema público de saúde de Santa Catarina”, destaca a superintendente dos Hospitais Públicos do Estado, Tatiana Bez Titericz.

Entre os beneficiados estão: o Hospital Governador Celso Ramos (23), em Florianópolis; o Hospital Regional de São José (11 aparelhos) e o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (6), ambos em São José; o Hospital e Maternidade Tereza Ramos (11), em Lages; e o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (7), em Joinville.

“Nosso compromisso é com uma assistência pública qualificada, com tecnologia de ponta para salvar vidas e oferecer o melhor aos nossos pacientes. Vemos que o Estado está determinado a ampliar os recursos tecnológicos, como esses novos ventiladores que recebemos”, comentou o diretor do Instituto de Cardiologia, Paulo Brentano.

Os dispositivos são essenciais para o suporte à vida. Os ventiladores são utilizados no cuidado de pacientes com comprometimento respiratório, pois auxiliam ou substituem a respiração espontânea, especialmente nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

O Governo do Estado avança na modernização da rede hospitalar, promovendo a renovação do parque tecnológico com a incorporação de equipamentos modernos, seguros e de alta performance. A medida fortalece a capacidade assistencial das entidades, amplia a resolutividade dos serviços, reforça a qualidade e a segurança no atendimento à população.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

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