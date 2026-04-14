Médicos recebem treinamento para inserção de implantes contraceptivos na rede pública de Jaraguá do Sul

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A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, realizou recentemente uma capacitação técnica voltada à inserção de implantes subdérmicos de Etonogestrel. O treinamento reuniu 18 médicos da rede pública municipal e contou com atividades teóricas e práticas, focadas na ampliação do acesso a métodos contraceptivos de longa duração no Sistema Único de Saúde (SUS).

“A iniciativa tem como objetivo garantir que os profissionais da rede estejam aptos à inserção do método. Isso possibilita a oferta do implante em todas as Unidades Básicas de Saúde, fortalecendo o acesso a contraceptivos de longa duração e ampliando as ações de planejamento reprodutivo no município”, explica Bárbara Litiane da Silva Vargas Leal, referência técnica em Saúde da Mulher da Diretoria de Atenção Primária à Saúde da SES.

O implante subdérmico de etonogestrel é um método reversível de longa duração, disponibilizado pelo SUS, inicialmente para municípios com população acima de 50 mil habitantes. A estratégia busca reduzir o índice de gestações não planejadas, priorizando mulheres em situação de maior vulnerabilidade social.

Além de estarem aptos ao procedimento, os profissionais capacitados atuarão como multiplicadores dentro da rede municipal, expandindo o conhecimento técnico para outras equipes de saúde.

A ação foi realizada por meio de uma cooperação entre a SES, por meio da Gerência Regional de Saúde, a equipe técnica de Saúde da Mulher e a Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul. Com a integração, Santa Catarina avança na consolidação de políticas públicas que promovem a autonomia feminina e a saúde preventiva.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

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